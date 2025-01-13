Тиск на Meta

За словами Цукерберга, адміністрація Байдена чинила тиск на компанію Meta, щоб вона видаляла меми, іронічні публікації та інші пости, пов'язані з темою COVID-19 і вакцинації. Зокрема, під ніж пішли пости з іронічним хештегом "Раптово помер", повідомляє 24 Канал з посиланням на тригодинне інтерв'ю на каналі PowerfulJRE. Також, за його словами, на смітник повинні були відправлятися публікації, в яких автори говорили про побічні ефекти після вакцинації.

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Засновник і багаторічний глава компанії каже, що співробітники адміністрації президента кричали і лаялися на його працівників, щоб ті видалили контент, який їм не сподобався. Одного разу з Білого дому начебто зателефонували з вимогою видалити фотографію Леонардо Ді Капріо, який вказує на телевізор у фільмі "Одного разу в Голлівуді". Вони були роздратовані підписом, доданим до цієї фотографії: "Через 10 років ви побачите рекламу, в якій буде сказано, що якщо ви зробили щеплення від COVID, то маєте право на виплату". Однак Meta, за словами директора, "провела межу між видаленням гумору і сатири" й не стала цензурувати цей мем.

Він також сказав, що його компанія в цілому зайшла надто далеко у виконанні таких запитів, а також, що він та інші співробітники компанії "помилково купилися" на ідею традиційних ЗМІ про те, що дезінформація, яка поширювалася в соціальних мережах, вплинула на результати виборів 2016 року на користь Дональда Трампа, пише Axios.

Нарешті, Цукерберг порівнює ці вимоги адміністрації Байдена з "чимось із 1984", маючи на увазі роман-антиутопію Джорджа Орвелла, в якому описується тоталітарна держава, просякнута цензурою, стеженням за людьми, репресіями та жорстким регулюванням.

Поява Цукерберга в подкасті стала кроком, спрямованим на зближення з новою адміністрацією Трампа. Ще одним таким кроком стало різке скорочення команди фактчекерів Meta і взагалі відмова від перевірки фактів на користь нотаток спільноти, де перевіркою фактів займаються самі користувачі. Того ж дня, коли вийшов епізод з Роганом, компанія Meta оголосила про негайне припинення всіх програм DEI (різноманітність, рівність та інклюзивність). Журналісти Axios повідомили про внутрішню службову записку, в якій пояснювалося, що рішення було прийнято через зміну "правового та політичного ландшафту".