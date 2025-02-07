Що відомо

У руках журналістів опинився лист, розісланий працівникам компанії Meta. Він розкриває плани випустити чимало нових продуктів, які будуть "здебільшого зосереджені на окулярах та гарнітурах", повідомляє 24 Канал з посиланням на Business Insider.

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За словами видання, технічний директор Meta Ендрю Босворт у своєму зверненні під назвою "2025: Рік величі" каже, що 2024 рік був "найуспішнішим роком на сьогодні" для Meta у сфері апаратних пристроїв. При цьому він пояснює, що Meta збирається "розширити перевагу", випустивши "пів дюжини" нових пристроїв зі штучним інтелектом у 2025 році. "Перевага", про яку йдеться, швидше за все, пов'язана з успішними розумними окулярами Ray-Ban, а також серією гарнітур Meta Quest.

Наступний рік буде найвідповідальнішим за 8 років моєї роботи в Reality Labs. У нас найкраще портфоліо продуктів, яке коли-небудь було на ринку, і ми розширюємо нашу перевагу, запускаючи ще пів дюжини пристроїв, що працюють на основі штучного інтелекту. Нам потрібно стимулювати продажі, утримання та залучення клієнтів у всіх сферах, але особливо в MR,

– пише Босворт.

Він також згадує про віртуальний світ Horizon Worlds, заявляючи, що цей провальний проєкт "зобов'язаний вирватися вперед, щоб наші довгострокові плани мали шанс".

Якими будуть ці нові продукти

Повідомлялося, що у 2025 році компанія Meta випустить нову пару смарт-окулярів Ray-Ban із вбудованим дисплеєм, а також ходять чутки, що може з'явитися пара навушників із вбудованою камерою.

У 2025 році Meta також зіткнеться з великою конкуренцією, оскільки платформа Android XR від Google сподівається започаткувати нову хвилю XR-продуктів, включаючи окуляри з дисплеєм.

Оскільки Meta активно розробляє технології штучного інтелекту, природно, що всі ці пристрої будуть щедро ним набиті. Але сказати зараз, як саме це буде, і які функції нам запропонують, важко.