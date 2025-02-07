Что известно

В руках журналистов оказалось письмо, разосланное работникам компании Meta. Оно раскрывает планы выпустить немало новых продуктов, которые будут "в основном сосредоточены на очках и гарнитурах", сообщает 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

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По словам издания, технический директор Meta Эндрю Босворт в своем обращении под названием "2025: Год величия" говорит, что 2024 год был "самым успешным годом на сегодня" для Meta в сфере аппаратных устройств. При этом он объясняет, что Meta собирается "расширить преимущество", выпустив "полдюжины" новых устройств с искусственным интеллектом в 2025 году. "Преимущество", о котором говорится, скорее всего, связано с успешными умными очками Ray-Ban, а также серией гарнитур Meta Quest.

Следующий год будет самым ответственным за 8 лет моей работы в Reality Labs. У нас лучшее портфолио продуктов, которое когда-либо было на рынке, и мы расширяем наше преимущество, запуская еще пол дюжины устройств, работающих на основе искусственного интеллекта. Нам нужно стимулировать продажи, удержание и привлечение клиентов во всех сферах, но особенно в MR,

– пишет Босворт.

Он также вспоминает о виртуальном мире Horizon Worlds, заявляя, что этот провальный проект "обязан вырваться вперед, чтобы наши долгосрочные планы имели шанс".

Какими будут эти новые продукты

Сообщалось, что в 2025 году компания Meta выпустит новую пару смарт-очков Ray-Ban со встроенным дисплеем, а также ходят слухи, что может появиться пара наушников со встроенной камерой.

В 2025 году Meta также столкнется с большой конкуренцией, поскольку платформа Android XR от Google надеется начать новую волну XR-продуктов, включая очки с дисплеем.

Поскольку Meta активно разрабатывает технологии искусственного интеллекта, естественно, что все эти устройства будут щедро им набиты. Но сказать сейчас, как именно это будет, и какие функции нам предложат, трудно.