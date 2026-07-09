Meta дозволила будь-кому використати ваше обличчя для згенерованих відео: ось як це зупинити

Meta інтегрувала в Instagram нову модель штучного інтелекту Muse Image, яка здатна генерувати високоякісний візуальний контент. Проте нововведення несе значні ризики для приватності: за замовчуванням будь-який користувач може використовувати ваші публічні фото як основу для ШІ-зображень.

Як працює нова система і де ховається небезпека

Muse Image дозволяє створювати зображення в чатах WhatsApp, застосовувати понад 30 нових ефектів у Stories і перетворювати звичайні селфі на персонажів відеоігор чи мультфільмів. Проблема полягає в автоматичній згоді користувачів на використання їхнього контенту. Якщо ваш профіль відкритий, будь-хто може просто позначити ваш акаунт через @ в запиті до Meta AI. Після цього ШІ використає ваші публічні знімки для створення нового візуалу, а ви навіть не дізнаєтеся про це, оскільки система не надсилає жодних сповіщень, коли хтось "реміксить" вашу зовнішність. 24 Канал розібрався, як цьому перешкодити.

Окрім створення портретів, Muse Image вміє редагувати інтер'єри кімнат за фотографіями, додаючи реальні товари з Facebook Marketplace, а також генерувати функціональні QR-коди. Штучний інтелект навчили розуміти складні контексти й планувати макети зображень перед їхнім створенням. Попри те, що зараз фокус зробили на статичних картинках, компанія вже розробляє Muse Video, що найближчим часом дозволить генерувати ролики з вашою участю.

З багатьох аспектів цього запуску, які викликають дискомфорт, відсутність сповіщень здається найбільшим тривожним сигналом. Хтось може згенерувати провокативне фото чи відео з вами, де ви перебуваєте у неприпустимій для вас ситуації або говорите контраверсійні речі.

Як захистити свій профіль

Для тих, хто не хоче ставати навчальним матеріалом для ШІ-експериментів, Meta передбачила можливість відмовитися від цієї функції. Однак ці налаштування приховані в глибині меню додатка.

Перш за все, переконайтеся, що ваш застосунок оновлений до найновішої версії.

Щоб вимкнути доступ до свого обличчя, необхідно відкрити Instagram, перейти у свій профіль та натиснути на іконку з трьома лініями у верхньому правому куті.

Далі знайдіть розділ "Поширення" та пункт "Повторне використання" (Sharing and reuse).

Там з'явилися нові пункти, що дозволяють людям створювати контент із вашими дописами та відео Reels за допомогою функцій ШІ на платформі Meta. Вам потрібно перевести обидва перемикачі у вимкнений стан.

Важливо зробити це якомога швидше, адже зміна налаштувань не призведе до видалення вже створених нейромережею зображень із вашим обличчям.

Зверніть увагу: цей пункт наразі може бути доступний не всім, оскільки оновлення тільки почало поширюватись. Якщо ви не знайшли цих налаштувань у себе, є сенс перевірити знову пізніше.