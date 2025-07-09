Зарплата мрії: стало відомо, скільки Meta заплатила топовому спеціалісту Apple за перехід

Лише два дні тому стало відомо про гучний перехід одного з провідних спеціалістів Apple у сфері штучного інтелекту до компанії Meta, як тепер журналісти розкопали інформацію про умови його контракту. Якщо раніше всіх вразили 100 мільйонів доларів, які компанія пропонувала спеціалістам OpenAI, то в цьому випадку пропозиція була ще більш щедрою.

Йдеться про суму, яка вражає навіть у світі високих технологій. Цей крок підкреслює інтенсивну конкуренцію між технологічними гігантами за найкращі кадри в галузі ШІ, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Раніше У Apple серйозні проблеми, адже Meta переманила одного з її ключових розробників ШІ

Рекордна пропозиція

Компанія Meta, що належить Марку Цукербергу, зробила неймовірно щедру пропозицію Руомінгу Пану, який до недавнього часу очолював команду Apple з розробки базових моделей штучного інтелекту. За інформацією джерел, компенсаційний пакет для Панa перевищує 200 мільйонів доларів, розподілених на кілька років. Ця сума включає базову зарплату, бонус та значну частку акцій Meta, які становлять основну частину винагороди. Повна виплата залежить від виконання певних цілей та тривалості роботи в компанії.

Apple, у свою чергу, не намагалася конкурувати з такою пропозицією, адже вона значно перевищує рівень компенсацій навіть для топ-менеджерів компанії, за винятком генерального директора Тіма Кука. Це рішення підкреслює, наскільки агресивно Meta працює над розширенням свого підрозділу Superintelligence Labs (MSL), який зосереджений на створенні ШІ-систем, здатних перевершувати людські можливості.

Цікаво, що інформація про компенсацію в 200 мільйонів доларів з’явилася незабаром після того, як технічний директор Meta Ендрю Босворт публічно применшував масштаби рекрутингових зусиль компанії. Він спростовував заяви генерального директора OpenAI Сема Альтмана про те, що Meta пропонує дослідникам бонуси у розмірі 100 мільйонів доларів за перехід, називаючи ринок гарячим, але не настільки.

Що відомо про роботу Пана в Apple

Пан приєднався до Apple у 2021 році, прийшовши з Alphabet (материнської компанії Google), і відповідав за команду з близько 100 осіб, яка розробляла великі мовні моделі для функцій Apple Intelligence, таких як узагальнення електронних листів, пріоритетні сповіщення та створення Genmoji.

Його перехід до Meta став черговим ударом по зусиллях Apple у сфері ШІ, які й без того зазнають труднощів через внутрішні виклики та затримки з оновленням Siri.

Конкуренція за таланти

Перехід Панa може стати лише початком. За даними джерел, кілька інженерів з його колишньої команди в Apple також розглядають пропозиції від Meta або планують залишити компанію. Це свідчить про можливу хвилю відтоку кадрів, що може ще більше ускладнити ситуацію для Apple у сфері ШІ.

У відповідь на відхід Панa Apple призначила Чжифенга Чена новим керівником команди базових моделей та запровадила більш розподілену структуру управління, розділивши обов’язки між кількома старшими інженерами.

Meta тим часом активно нарощує свій потенціал у галузі штучного інтелекту. Крім Панa, до команди MSL приєдналися такі відомі постаті, як колишній генеральний директор GitHub Нат Фрідман, співзасновник Scale AI Александер Ван (який став головним директором з ШІ у Meta), а також засновник стартапу у сфері ШІ Даніель Гросс. Також Meta найняла кількох дослідників з OpenAI та Anthropic.