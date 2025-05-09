Meta планує додати в розумні окуляри Ray-Ban технологію "суперзору"

Компанія Meta розглядає можливість додавання технології розпізнавання облич до майбутніх версій своїх розумних окулярів Ray-Ban Meta. Нова функція, яку назвали "суперзір", дозволить користувачам ідентифікувати людей поруч, скануючи їхні обличчя людей.

Водночас така інновація може викликати питання щодо конфіденційності, адже не всім може сподобатися, що їх розпізнають без їхньої згоди, інформує 24 Канал з посиланням на The Verge.

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У цьому контексті Meta AI розглядає можливість вимкнення світлодіодного індикатора камери, який сигналізує про початок процесу розпізнавання облич. У поточних моделях розумних окулярів Ray-Ban Meta AI є індикатор, який починає блимати, щойно камера вмикається, попереджаючи оточуючих про зйомку.

За даними джерел, нові моделі розумних окулярів під назвами Aperol та Bellini з функцією "суперзір" планується випустити у 2026 році. Вони матимуть потужніші батареї, оскільки споживання енергії значно збільшується з використанням нової технології.

Під час тестування на існуючих моделях Ray-Ban Meta AI час автономної роботи скоротився до лише 30 хвилин.

Нові функції "суперзору" для Meta Ray-Ban

Програмне забезпечення на основі штучного інтелекту, розроблене Meta AI, яке активується командою "Hey, Meta, run live AI", не лише розпізнаватиме обличчя, але й нагадуватиме власнику окулярів, наприклад, забрати ключі, якщо штучний інтелект помітить, що він цього не зробив, або купити продукти дорогою додому.

Завдяки тому, що камера та сенсори окулярів постійно працюють у режимі "суперзір", штучний інтелект зможе відстежувати дії користувача та нагадувати про важливі речі, якщо він щось забув.