Meta слідом за Apple розробляє гуманоїдних роботів зі штучним інтелектом

Компанія Meta визначила свою наступну велику ставку – гуманоїдні роботи на основі штучного інтелекту. Вона планує значні інвестиції в цю сферу, щоб революціонізувати наші домашні справи, переклавши принаймні частину важкої фізичної роботи на машини.

Технологічний світ, як і будь-який бізнес, повсякчас намагається встигати одне за одним. Варто одній компанії оголосити про новий продукт, як уже десять інших брендів роблять те саме. Коли Meta пірнула в метавсесвіт, за нею подалися численні конкуренти, і ми місяцями читали новини про те, що хтось планує відкрити власний метаверс. Коли OpenAI випустила ChatGPT, в сферу штучного інтелекту кинулися буквально всі, включно з Meta й Apple. Коли Apple випустила гарнітуру Vision Pro, протягом кількох тижнів і місяців ми буквально тонули в лавині оголошень про гарнітури від Samsung, Vivo, Sony та інших виробників, які ніколи подібними речами не займалися. Те саме було з електромобілями, коли власні машини почали робити Apple, Xiaomi та Huawei. Наступний глобальний проєкт – людиноподібні роботи, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Що відомо про роботів від Meta

Робототехніка – це наступний крок у розвитку штучного інтелекту, тому Meta, як і інші компанії, активно працює над тим, щоб здійснити цю модернізацію і перейти від ШІ в ролі здебільшого інтернет-забавки до чогось більш практичного і проривного.

Згідно з наявними витоками, наразі компанія орієнтується на людиноподібного робота, який має виконувати щоденні домашні обов'язки й полегшити користувачам виконання рутинних завдань.

Meta формує новий підрозділ у рамках своєї Reality Labs, який займеться цим питанням. Почнуть із розробки ШІ-моделей для виконання таких завдань, як складання білизни або розміщення посуду в посудомийній машині.

Meta розроблятиме програмне забезпечення, датчики та штучний інтелект, але повідомлення свідчать, що апаратне забезпечення, тобто саме залізо, буде передано іншим компаніям-партнерам для виробництва.

Спочатку робот не буде випускатися під брендом Meta. Компанія веде переговори з такими робототехнічними компаніями, як Unitree Robotics і Figure AI, про участь у проєкті.

У повідомленні для працівників, яке потрапило в руки журналістів, технічний директор Meta Ендрю Босворт зазначив, що компанія вже інвестувала значні кошти в Reality Labs і ШІ, щоб досягти прогресу в робототехніці. Він також заявив:

Ми вважаємо, що розширення нашого портфоліо за рахунок інвестицій у цю сферу тільки додасть цінності Meta AI і нашим програмам змішаної і доповненої реальності.

Для реалізації цієї ініціативи Meta найняла колишнього генерального директора Cruise Марка Віттена на посаду віцепрезидента з робототехніки. Віттен також має досвід роботи з Microsoft, Unity та Amazon, і компанія сподівається, що його досвід буде застосований у новому проєкті.

Відомо також, що компанія якимось чином планує застосувати тут свої напрацювання в сфері доповненої реальності, але як це буде працювати, поки що неясно.

Хто ще працює над роботами

Крім Meta своїх роботів розробляє Apple. В її баченні ці людиноподібні машини займуть місце в рамках систем "розумного дому". Вони будуть доповнені неантропоморфними роботами, тобто такими, що не схожі на людину. Компанія вже показала концепт робота, схожого на лампу.

Також в цю сферу подалася OpenAI. Подробиць про її наміри наразі немає, але враховуючи, що їй належить найпотужніший ШІ на ринку США, це цілком логічний крок.