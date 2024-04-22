Конкурент Neuralink: Meta працює над браслетом, яким можна буде керувати силою думки

Компанія Meta на чолі з генеральним директором Марком Цукербергом просувається у створенні розумного браслета, здатного інтерпретувати сигнали мозку для управління пристроями. На відміну від Neuralink Ілона Маска, який покладається на мозкові імплантати, технологія Meta розроблена як неінвазивна.

Цукерберг поділився новинами про досягнення компанії в цій галузі під час нещодавнього інтерв'ю з технологічним підприємцем Роберто Ніксоном, розповідає 24 Канал.

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Що відомо про ґаджет

Браслет, який наразі перебуває в активній розробці, використовуватиме електроміографію (ЕМГ) для розшифровки нейронних сигналів, що надходять від мозку до руки. Таким чином власник пристрою зможе керувати ґаджетом надсилаючи йому команди "силою думки".

Варто зауважити, що пристрій наразі є лише концептом і сам Цукерберг відзначив, що компанія Meta все ще перебуває на ранніх стадіях свого шляху, а початкова версія девайса досі не випущена.

Попри все глава Meta наголосив на потенціалі розробки та технології технології і навіть заговорив про її інтеграцію зі смарт-окулярами доповненої реальності Ray-Ban (раніша розробка Meta у співпраці з брендом окулярів). Такий тандем покликаний покращити взаємодію з користувачем завдяки мультимодальному штучному інтелекту. Водночас невідомо, коли ми зможемо побачити такий ґаджет в дії.

Послухати що Цукерберг розповідає про браслет можна у цьому відео:

Коли браслет з'явиться на ринку

Наразі точно не відомо коли слід розраховувати на появу браслета від Meta. З огляду на те, що ґаджет лише почали розробляти, на це може знадобитися щонайменше кілька років. Про це також заявляє і Цукерберг додаючи, що такий EMG браслет має низку переваг над мозковими імплантами на кшталт тих, які розробляє Neuralink.

На перше місце виводиться свобода від обмежень та автономність.

Девайс також зможе відстежувати жести та буде персонально адаптовуватися до власника завдяки ШІ.

Той же ШІ допомагатиме користувачам керувати пристроями за допомогою тонких рухів рук, та мозковими командами.

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До речі, щодо Neuralink, то компанія наразі активно тестує свої мозкові імпланти на людях. Перший пацієнт вже продемонстрував можливості розробки компанії Ілона Маска. Так, завдяки нейронному імпланту він змін зіграти в комп'ютерні ігри і навіть опублікувати повідомлення у соцмережі X.