Маск заявив, що вже є позитивні результати тестів і науковцям вдалося відновити зір мавпі, повідомляє 24 Канал. Водночас бізнесмен порівняв початкову візуальну якість з графікою ранніх відеоігор, з потенціалом для покращення, що перевершує нормальний людський зір.

А тим часом Паралізований пацієнт з чипом Neuralink написав твіт силою думки

Усі проти Маска

Хоча ці заяви інтригують, вони не підкріплені вагомими доказами і не є прозорими, що залишає багато питань без відповідей. Здійсненність досягнень Neuralink у порівнянні з існуючими технологіями залишається предметом скептицизму. Крім того, не розголошуються особливості процесу, такі як стан мавп, що беруть участь у дослідженні, та методологія, що використовується.

Однак, варто зазначити, що так було і з заявами про першого пацієнта з чипом Neuralink. які скептики піддавали сумнівам. Та це тривало до моменту, коли Neuralink нарешті продемонструвала свій успіх.

Разом з тим критики не вгамовуються і наголошують, що попередні обіцянки Маска, наприклад, щодо термінів створення повністю автономних Tesla, не були виконані. Як і у випадку з будь-яким сміливим твердженням, для підтвердження прогресу Neuralink необхідна ретельна перевірка з боку наукових експертів.

А проте, якщо передбачувані досягнення Neuralink підтвердяться, вони можуть ознаменувати значний прогрес у наданні допомоги людям з інвалідністю та особам з порушенням зору. Маск також наголосив на безпечності пристроїв Neuralink для тварин, хоча сумніви щодо цих запевнень залишаються.

До теми Перший пацієнт Neuralink продемонстрував, як він грає в шахи завдяки мозковому імплантату

Поки тривають дискусії, потенційний вплив інновацій Neuralink на медичну науку і людські можливості залишається темою, яка викликає як захоплення, так і скептицизм.