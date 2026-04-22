Meta запускає AI-стеження за співробітниками – виник скандал

Meta запустила внутрішній інструмент для навчання AI, який відстежує дії співробітників на комп’ютерах. Це рішення викликало хвилю критики через побоювання щодо приватності.

За даними внутрішніх повідомлень, компанія впровадила програму, яка записує натискання клавіш, рухи миші та інші дії користувачів. Мета – навчити AI-моделі краще розуміти, як люди виконують повсякденні завдання на комп’ютері, зокрема використовують гарячі клавіші чи меню. Про це пише Business Insider.

Чому співробітники виступили проти нового інструменту?

Ініціатива викликала різку реакцію серед працівників. Один із найпопулярніших коментарів прямо висловлював дискомфорт і запитував про можливість відмови. Однак технічний директор компанії Ендрю Босворт відповів, що такої опції немає для робочих пристроїв. Це ще більше посилило невдоволення, яке користувачі виражали через негативні реакції.

У Meta наголошують, що інструмент має обмеження. Він працює лише в межах визначених робочих застосунків, таких як Gmail або внутрішні сервіси, і не поширюється на мобільні пристрої. Також компанія заявляє про наявність механізмів захисту конфіденційних даних і використання інформації виключно для навчання моделей.

Як пише Reuters, новий інструмент є частиною ширшої стратегії Meta у сфері штучного інтелекту. Компанія активно розвиває цей напрям, створює спеціалізовані команди та запускає внутрішні ініціативи для пришвидшення розвитку моделей.

Водночас джерела зазначають, що моніторинг робочих пристроїв не є новим для співробітників – подібні правила вже діяли раніше. Однак тепер рівень збору даних значно розширився, що й викликало занепокоєння.

Ситуація піднімає ширше питання про баланс між розвитком AI та приватністю користувачів. Навіть у межах компаній подібні інструменти можуть викликати дискусії щодо меж допустимого контролю.