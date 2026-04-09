Компанія Meta анонсувала нову модель штучного інтелекту Muse Spark – першу розробку після створення спеціальної команди Superintelligence Labs. Цей підрозділ сформували минулого року, переманивши провідних інженерів і дослідників з інших AI-компаній. Про це пише CNET.

Що відомо про нову модель Meta?

Ключову роль у запуску відіграв Александр Ванг – співзасновник і CEO Scale AI. Він приєднався до Meta після того, як компанія інвестувала 14,3 мільярда доларів у його бізнес. Саме під його керівництвом команда працювала над новою моделлю.

Всередині Meta розробка мала кодову назву Avacodo. Зараз вона вже використовується в застосунку Meta AI та на офіційному сайті компанії. У найближчий час модель інтегрують у WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger, а також у розумні окуляри Meta.

У компанії підкреслюють, що Muse Spark – це лише перший крок у розвитку нової лінійки AI. Модель створили як компактну і швидку систему, здатну обробляти складні запити у сферах науки, математики та медицини. Водночас Meta вже працює над більш потужними наступними версіями.

Як пише CNBC, запуск Muse Spark відбувається на тлі активної конкуренції на ринку штучного інтелекту. Meta значно збільшила інвестиції у цей напрямок, прагнучи наздогнати конкурентів і просунутися до створення AGI – штучного загального інтелекту.

Це також спроба виправити ситуацію після не надто вдалого релізу моделей Llama минулого року. Тим часом конкуренти рухаються швидко: Google представила Gemini 3 із сильними можливостями у програмуванні та дослідженнях, а OpenAI оперативно оновила GPT-5.

Muse Spark у Meta називають "першою точкою відліку" у новій стратегії компанії, яка робить ставку на масштабні AI-рішення.