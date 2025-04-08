Meta запускає "підліткові акаунти" у Facebook та Messenger для безпечного користування дітьми

Компанія Meta оголосила про запуск спеціальних "підліткових акаунтів" у соціальній мережі Facebook та месенджері Messenger. Як і в Instagram, користувачі відповідного віку автоматично переходять на новий тип акаунтів з обов’язковими функціями батьківського контролю та обмеженнями щодо взаємодії з іншими користувачами.

Ще восени Meta впровадила аналогічні акаунти в Instagram. Нині понад 54 мільйони підлітків віком від 13 до 15 років мають змогу користуватись платформою в безпечніших умовах, розповідає 24 Канал. Тепер ці ж обмеження запрацюють і для Facebook та Messenger.

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Як це працюватиме?

Підлітки з новими акаунтами не зможуть самостійно змінювати деякі налаштування конфіденційності або спілкуватися з незнайомими людьми без дозволу батьків.

Водночас батьки отримають змогу переглядати список друзів своєї дитини, а також контролювати, скільки часу вона проводить у соціальних мережах.

Окрім цього, Meta анонсувала нові функції безпеки для акаунтів підлітків в Instagram. Тепер користувачі до 16 років потребуватимуть дозволу батьків для початку онлайн-трансляції. Також неповнолітні не зможуть самостійно вимикати функцію захисту від оголених зображень, яка розмиває подібні фото.

А тим часом Facebook оголосив про повернення до своєї початкової місії. Компанія планує поступове впровадження нової вкладки, яка дозволить користувачам бачити публікації лише від друзів та родини.