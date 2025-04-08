Еще осенью Meta внедрила аналогичные аккаунты в Instagram. Сейчас более 54 миллионов подростков в возрасте от 13 до 15 лет могут пользоваться платформой в более безопасных условиях, рассказывает 24 Канал. Теперь эти же ограничения заработают и для Facebook и Messenger.

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Как это будет работать?

Подростки с новыми аккаунтами не смогут самостоятельно изменять некоторые настройки конфиденциальности или общаться с незнакомыми людьми без разрешения родителей.

В то же время родители получат возможность просматривать список друзей своего ребенка, а также контролировать, сколько времени он проводит в социальных сетях.

Кроме этого, Meta анонсировала новые функции безопасности для аккаунтов подростков в Instagram. Теперь пользователи до 16 лет потребуют разрешения родителей для начала онлайн-трансляции. Также несовершеннолетние не смогут самостоятельно выключать функцию защиты от обнаженных изображений, которая размывает подобные фото.

А тем временем Facebook объявил о возвращении к своей первоначальной миссии. Компания планирует постепенное внедрение новой вкладки, которая позволит пользователям видеть публикации только от друзей и семьи.