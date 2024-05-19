Над Португалією пролетів яскравий метеор: приголомшливі відео

У Північних районах Португалії ввечері 18 травня пролетів метеор. Його проліт помітили також люди на Півдні країни.

Спочатку Агентство цивільного захисту повідомило про "падіння метеорита", проте потім відкликало цю заяву. Адже ніде не зафіксували падіння.

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Що відомо про метеор над Португалією

Метеор освітив небо над Португалією та Іспанією пізно ввечері в суботу (18 травня – 24 Канал), спонукавши свідків заполонити соціальні мережі кадрами з блакитною вогняною кулею,

– розповіли журналісти.

Вони уточнили, що проліт метеора видно на першому відео, натомість на другому – вражає світло від нього.

Метеор у Португалії: дивіться відео

Який вигляд мав метеор над Португалією: дивіться відео

За даними видання, вночі 18 травня рятувальникам зателефонували та повідомили, що об'єкт, можливо, впав неподалік від міста Серра-де-Монтемуро, проте на місці передбачуваного падіння нічого не виявили.

Тобто наразі мовиться про метеор.

Чому над Португалією бачили метеор, а не метеорит

Невеликі астероїди від маленьких піщинок до 30 метрів у діаметрі називають метеороїдом. Саме так його називають поки об'єкт летить крізь космічний простір.

Як тільки він потрапляє в атмосферу Землі та починає згоряти в її щільних шарах, лишаючи короткочасний, але яскравий слід, він стає метеором.

Тобто метеор це швидше явище, ніж об'єкт. Це доволі швидка перехідна фаза.

Коли метеор згорає у щільних шарах атмосфери, то на Землю з космосу може впасти вцілілий шматок небесного каменя. Він й називається метеоритом.