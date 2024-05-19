Сначала Агентство гражданской защиты сообщило о "падении метеорита", однако потом отозвало это заявление. Ведь нигде не зафиксировали падение.
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Что известно о метеоре над Португалией
Метеор осветил небо над Португалией и Испанией поздно вечером в субботу (18 мая – 24 Канал), побудив свидетелей заполонить социальные сети кадрами с голубым огненным шаром,
– рассказали журналисты.
Они уточнили, что пролет метеора видно на первом видео, зато на втором – поражает свет от него.
Метеор в Португалии: смотрите видео
Как выглядел метеор над Португалией: смотрите видео
По данным издания, ночью 18 мая спасателям позвонили и сообщили, что объект, возможно, упал неподалеку от города Серра-де-Монтемуро, однако на месте предполагаемого падения ничего не обнаружили.
То есть сейчас говорится о метеоре.
Почему над Португалией видели метеор, а не метеорит
Небольшие астероиды от маленьких песчинок до 30 метров в диаметре называют метеороидом. Именно так его называют пока объект летит сквозь космическое пространство.
Как только он попадает в атмосферу Земли и начинает сгорать в ее плотных слоях, оставляя кратковременный, но яркий след, он становится метеором.
То есть метеор это скорее явление, чем объект. Это довольно быстрая переходная фаза.
Когда метеор сгорает в плотных слоях атмосферы, то на Землю из космоса может упасть уцелевший кусок небесного камня. Он и называется метеоритом.