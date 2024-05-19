Сначала Агентство гражданской защиты сообщило о "падении метеорита", однако потом отозвало это заявление. Ведь нигде не зафиксировали падение.

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Что известно о метеоре над Португалией

Метеор осветил небо над Португалией и Испанией поздно вечером в субботу (18 мая – 24 Канал), побудив свидетелей заполонить социальные сети кадрами с голубым огненным шаром,

– рассказали журналисты.

Они уточнили, что пролет метеора видно на первом видео, зато на втором – поражает свет от него.

Метеор в Португалии: смотрите видео

Как выглядел метеор над Португалией: смотрите видео

По данным издания, ночью 18 мая спасателям позвонили и сообщили, что объект, возможно, упал неподалеку от города Серра-де-Монтемуро, однако на месте предполагаемого падения ничего не обнаружили.

То есть сейчас говорится о метеоре.

Почему над Португалией видели метеор, а не метеорит

Небольшие астероиды от маленьких песчинок до 30 метров в диаметре называют метеороидом. Именно так его называют пока объект летит сквозь космическое пространство.

Как только он попадает в атмосферу Земли и начинает сгорать в ее плотных слоях, оставляя кратковременный, но яркий след, он становится метеором.

То есть метеор это скорее явление, чем объект. Это довольно быстрая переходная фаза.

Когда метеор сгорает в плотных слоях атмосферы, то на Землю из космоса может упасть уцелевший кусок небесного камня. Он и называется метеоритом.