Спочатку Агентство цивільного захисту повідомило про "падіння метеорита", проте потім відкликало цю заяву. Адже ніде не зафіксували падіння.

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Що відомо про метеор над Португалією

Метеор освітив небо над Португалією та Іспанією пізно ввечері в суботу (18 травня – 24 Канал), спонукавши свідків заполонити соціальні мережі кадрами з блакитною вогняною кулею,

– розповіли журналісти.

Вони уточнили, що проліт метеора видно на першому відео, натомість на другому – вражає світло від нього.

Метеор у Португалії: дивіться відео

Який вигляд мав метеор над Португалією: дивіться відео

За даними видання, вночі 18 травня рятувальникам зателефонували та повідомили, що об'єкт, можливо, впав неподалік від міста Серра-де-Монтемуро, проте на місці передбачуваного падіння нічого не виявили.

Тобто наразі мовиться про метеор.

Чому над Португалією бачили метеор, а не метеорит

Невеликі астероїди від маленьких піщинок до 30 метрів у діаметрі називають метеороїдом. Саме так його називають поки об'єкт летить крізь космічний простір.

Як тільки він потрапляє в атмосферу Землі та починає згоряти в її щільних шарах, лишаючи короткочасний, але яскравий слід, він стає метеором.

Тобто метеор це швидше явище, ніж об'єкт. Це доволі швидка перехідна фаза.

Коли метеор згорає у щільних шарах атмосфери, то на Землю з космосу може впасти вцілілий шматок небесного каменя. Він й називається метеоритом.