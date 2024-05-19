Спочатку Агентство цивільного захисту повідомило про "падіння метеорита", проте потім відкликало цю заяву. Адже ніде не зафіксували падіння.
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Що відомо про метеор над Португалією
Метеор освітив небо над Португалією та Іспанією пізно ввечері в суботу (18 травня – 24 Канал), спонукавши свідків заполонити соціальні мережі кадрами з блакитною вогняною кулею,
– розповіли журналісти.
Вони уточнили, що проліт метеора видно на першому відео, натомість на другому – вражає світло від нього.
Метеор у Португалії: дивіться відео
Який вигляд мав метеор над Португалією: дивіться відео
За даними видання, вночі 18 травня рятувальникам зателефонували та повідомили, що об'єкт, можливо, впав неподалік від міста Серра-де-Монтемуро, проте на місці передбачуваного падіння нічого не виявили.
Тобто наразі мовиться про метеор.
Чому над Португалією бачили метеор, а не метеорит
Невеликі астероїди від маленьких піщинок до 30 метрів у діаметрі називають метеороїдом. Саме так його називають поки об'єкт летить крізь космічний простір.
Як тільки він потрапляє в атмосферу Землі та починає згоряти в її щільних шарах, лишаючи короткочасний, але яскравий слід, він стає метеором.
Тобто метеор це швидше явище, ніж об'єкт. Це доволі швидка перехідна фаза.
Коли метеор згорає у щільних шарах атмосфери, то на Землю з космосу може впасти вцілілий шматок небесного каменя. Він й називається метеоритом.