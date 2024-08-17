Над Україною пролетів метеор: у мережі показали приголомшливі відео

Над Україною у ніч проти 17 серпня літали не лише "Шахеди". Також вирішила потішити й природа – у різних куточках, зокрема в Києві, бачили в небі, скоріш з все, метеор.

Відповідні кадри опублікували в мережі здебільшого київські телеграм-канали. Щоправда, повідомляють, що можна було побачити метеор і у небі над Заходом, повідомляє 24 Канал.

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Метеор осяяв небо Києва

На кадрах можна побачити, як у небі летить яскраве небесне тіло. Крім того, чітко видно його "хвіст".

Дивіться відео метеора в небі над Києвом

Також є відео, де він начебто розпадається на дрібніші.

Увага ненормативна лексика 18+

Метеор начебто розпадається: дивіться відео

Кияни з подивом реагують на таке явище. Дехто навіть висловлюється ненормативною лексикою. Адже не щодня таке побачиш.

Увага ненормативна лексика 18+

Кияни надемоційно реагують на метеор у Києві: дивіться відео

Поки не було офіційних коментарів, що саме пролетіло над Україною. У мережі припускають, що метеор. Водночас лунають думки, що міг упасти супутник.

Ще один проліт метеора в небі над Києвом: дивіться відео

Інші кадри з метеором над Києвом: дивіться відео