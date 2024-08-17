Відповідні кадри опублікували в мережі здебільшого київські телеграм-канали. Щоправда, повідомляють, що можна було побачити метеор і у небі над Заходом, повідомляє 24 Канал.
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Метеор осяяв небо Києва
На кадрах можна побачити, як у небі летить яскраве небесне тіло. Крім того, чітко видно його "хвіст".
Дивіться відео метеора в небі над Києвом
Також є відео, де він начебто розпадається на дрібніші.
Увага ненормативна лексика 18+
Метеор начебто розпадається: дивіться відео
Кияни з подивом реагують на таке явище. Дехто навіть висловлюється ненормативною лексикою. Адже не щодня таке побачиш.
Увага ненормативна лексика 18+
Кияни надемоційно реагують на метеор у Києві: дивіться відео
Поки не було офіційних коментарів, що саме пролетіло над Україною. У мережі припускають, що метеор. Водночас лунають думки, що міг упасти супутник.
Ще один проліт метеора в небі над Києвом: дивіться відео
Інші кадри з метеором над Києвом: дивіться відео
Що таке метеорЦе не об'єкт. Метеор – це явище, що виникає під час згоряння в атмосфері Землі дрібних метеорних тіл (наприклад, уламків комет чи астероїдів). Тому будь-яка "падаюча зірка" – це здебільшого метеор.
Натомість метеорит – це тверде тіло космічного походження, що впало на поверхню Землі або іншого космічного тіла з космосу.
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