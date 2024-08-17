Соответствующие кадры опубликовали в сети в основном киевские телеграм-каналы. Правда, сообщают, что можно было увидеть метеор и в небе над Западом, сообщает 24 Канал.
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Метеор озарил небо Киева
На кадрах можно увидеть, как в небе летит яркое небесное тело. Кроме того, четко видно его "хвост".
Смотрите видео метеора в небе над Киевом
Также есть видео, где он якобы распадается на более мелкие.
Внимание ненормативная лексика 18+
Метеор якобы распадается: смотрите видео
Киевляне с удивлением реагируют на такое явление. Некоторые даже высказываются ненормативной лексикой. Ведь не каждый день такое увидишь.
Внимание ненормативная лексика 18+
Киевляне сверхэмоционально реагируют на метеор в Киеве: смотрите видео
Пока не было официальных комментариев, что именно пролетело над Украиной. В сети предполагают, что метеор. В то же время звучат мнения, что мог упасть спутник.
Еще один пролет метеора в небе над Киевом: смотрите видео
Другие кадры с метеором над Киевом: смотрите видео
Что такое метеорЭто не объект. Метеор – это явление, возникающее при сгорании в атмосфере Земли мелких метеорных тел (например, обломков комет или астероидов). Поэтому любая "падающая звезда" – это в основном метеор.
Зато метеорит – это твердое тело космического происхождения, упавшее на поверхность Земли или другого космического тела из космоса.
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