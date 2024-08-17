Соответствующие кадры опубликовали в сети в основном киевские телеграм-каналы. Правда, сообщают, что можно было увидеть метеор и в небе над Западом, сообщает 24 Канал.

К слову недавно Двойное наслаждение: невероятные кадры Северного сияния и Персеиды в украинских городах

Метеор озарил небо Киева

На кадрах можно увидеть, как в небе летит яркое небесное тело. Кроме того, четко видно его "хвост".

Смотрите видео метеора в небе над Киевом

Также есть видео, где он якобы распадается на более мелкие.

Внимание ненормативная лексика 18+

Метеор якобы распадается: смотрите видео

Киевляне с удивлением реагируют на такое явление. Некоторые даже высказываются ненормативной лексикой. Ведь не каждый день такое увидишь.

Внимание ненормативная лексика 18+

Киевляне сверхэмоционально реагируют на метеор в Киеве: смотрите видео

Пока не было официальных комментариев, что именно пролетело над Украиной. В сети предполагают, что метеор. В то же время звучат мнения, что мог упасть спутник.

Еще один пролет метеора в небе над Киевом: смотрите видео

Другие кадры с метеором над Киевом: смотрите видео