Ежегодный метеорный поток Персеиды достиг пика в ночь на 12 августа и продлится до рассвета 13 августа. В сети уже показали кадры из разных уголков Украины, передает 24 Канал.

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Северное сияние и звездопад Персеиды в Украине

Около полуночи в разных регионах Украины заметили Северное сияние. Кроме того, видно метеорный поток Персеиды.

Жители Харьковской, Львовской, Днепропетровской, Запорожской и других областей, а также Киева в сети делятся фото и видео, которые завораживают.

Северное сияние и поток Персеиды в Украине / Фото из сети, "Суспильного"

Кстати, областной центр по гидрометеорологии также областной центр по гидрометеорологии также показал фото Полярного сияния на севере Сумской области.

Полярное сияние на Сумщине / Фото гидрометцентра

Кстати, метеорный поток Персеиды можно наблюдать ежегодно с середины июля и до конца августа. Несмотря на то, что сейчас Луна освещена на 50%, лучшее время для наблюдения – именно после полуночи до рассвета.

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