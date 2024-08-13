Ежегодный метеорный поток Персеиды достиг пика в ночь на 12 августа и продлится до рассвета 13 августа. В сети уже показали кадры из разных уголков Украины, передает 24 Канал.
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Северное сияние и звездопад Персеиды в Украине
Около полуночи в разных регионах Украины заметили Северное сияние. Кроме того, видно метеорный поток Персеиды.
Жители Харьковской, Львовской, Днепропетровской, Запорожской и других областей, а также Киева в сети делятся фото и видео, которые завораживают.
Северное сияние и поток Персеиды в Украине / Фото из сети, "Суспильного"
Кстати, областной центр по гидрометеорологии также областной центр по гидрометеорологии также показал фото Полярного сияния на севере Сумской области.
Полярное сияние на Сумщине / Фото гидрометцентра
Кстати, метеорный поток Персеиды можно наблюдать ежегодно с середины июля и до конца августа. Несмотря на то, что сейчас Луна освещена на 50%, лучшее время для наблюдения – именно после полуночи до рассвета.
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