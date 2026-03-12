Над Чорним морем вибухнув яскравий метеор

Мешканці кількох російських міст на узбережжі Чорного моря стали свідками яскравого об'єкта, який стрімко пронісся небом і згорів у атмосфері. Спалах також було видно трохи далі вглиб материка, тож потенційно його могли бачити й на окупованих територіях України.

Що вибухнуло в небі?

Подія сталася в ніч на 12 березня 2026 року. За даними спостережень, яскраве небесне явище було зафіксовано в часовому проміжку між 22:24 та 22:36 за місцевим російським часом. Свідками падіння боліда стали жителі Новоросійська, Анапи, Краснодара та Ростова-на-Дону. "Люди" повідомляли про надзвичайно потужний спалах, який супроводжувався видимим розпадом об'єкта на окремі фрагменти, пише 24 Канал.

Дивіться також Думали, що це ракети: падіння метеорита в Німеччині налякало цілу країну

Російські вчені з Лабораторії сонячної астрономії Інституту космічних досліджень РАН провели попередній аналіз доступних відеоматеріалів. Згідно з їхніми висновками, у щільні шари атмосфери увійшло тіло порівняно невеликого розміру. Його габарити оцінюють у діапазоні від кількох десятків сантиметрів до приблизно 0,5 метра.

Об'єкт повністю зруйнувався під час падіння, і, найімовірніше, це сталося безпосередньо над акваторією Чорного моря, неподалік від східного берега.

Метеор над Чорним морем: дивіться відео

Попри те що основною версією вважається природне походження об'єкта, дослідники вказують на певні особливості його фрагментації. Характер розпаду небесного тіла на частини дає підстави припускати, що це міг бути техногенний об'єкт, наприклад, залишки космічного апарата або відпрацьований ступінь ракети.

Для точного підтвердження цієї теорії бракує чіткої географічної прив'язки відеозаписів, що заважає встановити точні координати події. Слід метеора змогли зафіксувати численні камери спостереження, орієнтовані на південь, у смузі 100 – 200 кілометрів уздовж узбережжя.

Метеор над Чорним морем: дивіться відео

Для астрономічної науки подібні інциденти є цілком буденними, хоча вони завжди виглядають надзвичайно ефектно для випадкових спостерігачів. За статистикою, об'єкти такого розміру входять в атмосферу Землі досить часто – від одного до кількох разів на добу.

Зазвичай вони повністю згорають або розпадаються на дрібні фрагменти на великій висоті, не становлячи загрози для людей чи інфраструктури на поверхні планети.

Метеор над Чорним морем: дивіться відео