Не пропустіть один із найкращих метеорних дощів року: коли та як дивитися

Один із найкращих метеорних потоків 2024 року, Гемініди, наближається до свого піку, який очікується вже найближчими днями. Ось кілька порад про те, як спостерігати за цим видовищем.

Як спостерігати Гемініди

Цього року у Гемінід є кілька факторів, які можуть завадити гарній видимості. Мало того, що надворі холодно й здебільшого хмарно, так ще й Місяць близький до повного, освітлений на 98 відсотків. Його світло може перешкодити легкому спостереженню. Але у відчай впадати рано. Вчені кажуть, що найкраще зорепад буде видимим саме у Європі та Північній Америці, тож і Україні повинно пощастити, повідомляє 24 Канал з посиланням на ScienceAlert.

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Радіант (точка, з якої прилітають метеори) перебуватиме у Близнюках біля яскравої зорі Кастор (Alpha Geminorum). Традиційно для таких випадків рекомендуємо скористатися мобільними застосунками, на кшталт Sky Guide чи Star Walk – там ви зможете легко знайти розташування сузір'їв завдяки доповненій реальності. Просто наведіть камеру на небо й дивіться на екрані, яке сузір'я перед вами.

Зорепад почнеться пізно ввечері перед північчю з максимальною частотою в 120 метеорів на годину (деякі джерела вказують аж 150 метеорів на годину). В Україні рекомендують починати спостереження близько другої ночі.

Зазвичай період видимості Гемінід триває з 4 грудня по 17 грудня, але цього року метеорний потік уперше проявився ще наприкінці листопада й триватиме, як очікується, до 24 грудня. Дата максимальної активності припаде в ніч з 13 на 14 грудня.

Джерелом Гемінід є астероїд Фаетон. Вчені описують його як об'єкт, що розмиває межу між астероїдом і напівсплячим ядром комети. Маючи орбіту тривалістю 1,4 земного року, він створює на своєму шляху слід із уламків, через який щороку проходить Земля. Ці уламки падають в атмосферу, створюючи метеорний потік. Японія хоче відправити свою місію DESTINY+ до Фаетона в 2028 році, щоб поглянути на нього ближче.

Гемініди влаштовують світлові шоу з 1862 року, хоча в останні десятиліття вони, здається, посилилися, перевершивши серпневі Персеїди як найсильніший щорічний метеорний дощ.

Як спостерігати