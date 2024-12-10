Не пропустите один из лучших метеорных дождей года: когда и как смотреть
Один из лучших метеорных потоков 2024 года, Геминиды, приближается к своему пику, который ожидается уже в ближайшие дни. Вот несколько советов о том, как наблюдать за этим зрелищем.
Как наблюдать Геминиды
В этом году у Геминид есть несколько факторов, которые могут помешать хорошей видимости. Мало того, что на улице холодно и в основном облачно, так еще и Луна близка к полному, освещена на 98 процентов. Ее свет может помешать легкому наблюдению. Но в отчаяние отчаиваться рано. Ученые говорят, что лучше всего звездопад будет видимым именно в Европе и Северной Америке, поэтому и Украине должно повезти, сообщает 24 Канал со ссылкой на ScienceAlert.
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Радиант (точка, с которой прилетают метеоры) будет находиться в Близнецах у яркой звезды Кастор (Alpha Geminorum). Традиционно для таких случаев рекомендуем воспользоваться мобильными приложениями, вроде Sky Guide или Star Walk – там вы сможете легко найти расположение созвездий благодаря дополненной реальности. Просто наведите камеру на небо и смотрите на экране, какое созвездие перед вами.
Звездопад начнется поздно вечером перед полуночью с максимальной частотой в 120 метеоров в час (некоторые источники указывают до 150 метеоров в час). В Украине рекомендуют начинать наблюдения около двух часов ночи.
Обычно период видимости Геминид длится с 4 декабря по 17 декабря, но в этом году метеорный поток впервые проявился еще в конце ноября и продлится, как ожидается, до 24 декабря. Дата максимальной активности придется в ночь с 13 на 14 декабря.
Источником Геминид является астероид Фаэтон. Ученые описывают его как объект, размывающий границу между астероидом и полуспящим ядром кометы. Имея орбиту продолжительностью 1,4 земного года, он создает на своем пути след из обломков, через который каждый год проходит Земля. Эти обломки падают в атмосферу, создавая метеорный поток. Япония хочет отправить свою миссию DESTINY+ к Фаэтону в 2028 году, чтобы взглянуть на него поближе.
Геминиды устраивают световые шоу с 1862 года, хотя в последние десятилетия они, кажется, усилились, превзойдя августовские Персеиды как самый сильный ежегодный метеорный дождь.
Как наблюдать
- Ключ к наилучшему наблюдению любого метеорного потока – найти темное небо и чистый, беспрепятственный горизонт. Попробуйте найти место подальше от светового загрязнения – в сельской местности, например.
- Декабрьская Луна находится в созвездии Тельца в пик звездопада. Но рано утром на рассвете она опустится ниже к горизонту, поэтому видимость улучшится.
- Лучше всего наблюдать подальше от радианта, то есть точки на небе, из которой метеоры, как кажется, вылетают. Если смотреть прямо на него, метеоры будут казаться короче, поэтому, возможно, вам захочется посмотреть в другом направлении, чтобы захватить вспышки в их длинном и ярком виде.
- Имейте в виду, что несколько других метеорных дождей все еще активны в середине декабря, включая ноябрьские Тауриды и Урсиды, пик которых приходится на 22 декабря.
- Для наблюдения вам не нужны никакие дополнительные приборы, такие как бинокли или телескопы, ведь метеоры будут видны невооруженным глазом.