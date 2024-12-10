Не пропустите один из лучших метеорных дождей года: когда и как смотреть

Один из лучших метеорных потоков 2024 года, Геминиды, приближается к своему пику, который ожидается уже в ближайшие дни. Вот несколько советов о том, как наблюдать за этим зрелищем.

Как наблюдать Геминиды

В этом году у Геминид есть несколько факторов, которые могут помешать хорошей видимости. Мало того, что на улице холодно и в основном облачно, так еще и Луна близка к полному, освещена на 98 процентов. Ее свет может помешать легкому наблюдению. Но в отчаяние отчаиваться рано. Ученые говорят, что лучше всего звездопад будет видимым именно в Европе и Северной Америке, поэтому и Украине должно повезти, сообщает 24 Канал со ссылкой на ScienceAlert.

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Радиант (точка, с которой прилетают метеоры) будет находиться в Близнецах у яркой звезды Кастор (Alpha Geminorum). Традиционно для таких случаев рекомендуем воспользоваться мобильными приложениями, вроде Sky Guide или Star Walk – там вы сможете легко найти расположение созвездий благодаря дополненной реальности. Просто наведите камеру на небо и смотрите на экране, какое созвездие перед вами.

Звездопад начнется поздно вечером перед полуночью с максимальной частотой в 120 метеоров в час (некоторые источники указывают до 150 метеоров в час). В Украине рекомендуют начинать наблюдения около двух часов ночи.

Обычно период видимости Геминид длится с 4 декабря по 17 декабря, но в этом году метеорный поток впервые проявился еще в конце ноября и продлится, как ожидается, до 24 декабря. Дата максимальной активности придется в ночь с 13 на 14 декабря.

Источником Геминид является астероид Фаэтон. Ученые описывают его как объект, размывающий границу между астероидом и полуспящим ядром кометы. Имея орбиту продолжительностью 1,4 земного года, он создает на своем пути след из обломков, через который каждый год проходит Земля. Эти обломки падают в атмосферу, создавая метеорный поток. Япония хочет отправить свою миссию DESTINY+ к Фаэтону в 2028 году, чтобы взглянуть на него поближе.

Геминиды устраивают световые шоу с 1862 года, хотя в последние десятилетия они, кажется, усилились, превзойдя августовские Персеиды как самый сильный ежегодный метеорный дождь.

Как наблюдать