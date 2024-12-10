Як спостерігати Гемініди

Цього року у Гемінід є кілька факторів, які можуть завадити гарній видимості. Мало того, що надворі холодно й здебільшого хмарно, так ще й Місяць близький до повного, освітлений на 98 відсотків. Його світло може перешкодити легкому спостереженню. Але у відчай впадати рано. Вчені кажуть, що найкраще зорепад буде видимим саме у Європі та Північній Америці, тож і Україні повинно пощастити, повідомляє 24 Канал з посиланням на ScienceAlert.

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Радіант (точка, з якої прилітають метеори) перебуватиме у Близнюках біля яскравої зорі Кастор (Alpha Geminorum). Традиційно для таких випадків рекомендуємо скористатися мобільними застосунками, на кшталт Sky Guide чи Star Walk – там ви зможете легко знайти розташування сузір'їв завдяки доповненій реальності. Просто наведіть камеру на небо й дивіться на екрані, яке сузір'я перед вами.

Зорепад почнеться пізно ввечері перед північчю з максимальною частотою в 120 метеорів на годину (деякі джерела вказують аж 150 метеорів на годину). В Україні рекомендують починати спостереження близько другої ночі.

Зазвичай період видимості Гемінід триває з 4 грудня по 17 грудня, але цього року метеорний потік уперше проявився ще наприкінці листопада й триватиме, як очікується, до 24 грудня. Дата максимальної активності припаде в ніч з 13 на 14 грудня.

Джерелом Гемінід є астероїд Фаетон. Вчені описують його як об'єкт, що розмиває межу між астероїдом і напівсплячим ядром комети. Маючи орбіту тривалістю 1,4 земного року, він створює на своєму шляху слід із уламків, через який щороку проходить Земля. Ці уламки падають в атмосферу, створюючи метеорний потік. Японія хоче відправити свою місію DESTINY+ до Фаетона в 2028 році, щоб поглянути на нього ближче.

Гемініди влаштовують світлові шоу з 1862 року, хоча в останні десятиліття вони, здається, посилилися, перевершивши серпневі Персеїди як найсильніший щорічний метеорний дощ.

Як спостерігати