Microsoft робить деякі з найкращих функцій Copilot Pro необмеженими й безплатними для всіх

Минулого місяця Microsoft зробила модель міркувань o1 від OpenAI безплатною для всіх користувачів Copilot, а тепер дозволяє необмежене використання таких функцій, як Voice і Think Deeper. Раніше вони були доступні виключно для платних підписників.

Нові можливості для всіх

Обидві функції працюють на базі o1. Це не найновіша модель OpenAI, адже вона вийшла ще у жовтні 2024 року, тоді як o3 дебютувала в січні. В цілому моделі цього сімейства призначені для глибших і триваліших міркувань, ніж базові варіанти GPT, а тому можуть давати більш пропрацьовані відповіді з детальнішим розбором вашого питання. Тож Copilot Voice і Copilot Think Deeper забезпечать користувачам можливість вести складніші розмови та спілкуватися з сервісом за допомогою голосу, повідомляє 24 Канал з посиланням на директора з маркетингу Microsoft Юсуфа Мехді.

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Copilot Voice – це функція, яка дозволяє розмовляти з Copilot так, наче ви розмовляєте з живою людиною, без потреби постійно натискати на кнопку мікрофона для кожної наступної фрази. Система може надавати швидкі відповіді, а ви можете переривати її прямо під час озвучування, просто перебиваючи посеред фрази, якщо вам не подобається те, що ви чуєте. Хоча більшість людей звикли спілкуватися з мовними моделями за допомогою текстових повідомлень, Copilot Voice – це зручна функція, якщо у вас зайняті руки або якщо ви хочете попрактикуватися в реальній розмові в різних сценаріях (наприклад, на співбесіді або для відпрацювання мовних навичок).

Що стосується Copilot Think Deeper, то ця функція, як уже зазначалося, призначена для складних розмов, які вимагають глибшого мислення та складнішого аналізу. Вона проаналізує для вас більше матеріалів, проведе дослідження з наукового питання, обробить праці вчених, врахує більше даних у запиті та інше. Природно, це вимагає більше часу. Іноді це 30 секунд, іноді більше. Це значно довше, ніж базовий GPT.

Варто зазначити, що Think Deeper і Voice не є ексклюзивними функціями Copilot:

Ті ж самі можливості доступні для користувачів ChatGPT, адже Copilot працює на основі технологій OpenAI. Однак у випадку ChatGPT ці функції є необмеженими лише для тих, хто платить за підписку ChatGPT Plus.

Голос і глибокі міркування також доступні в Gemini від Google, Claude від Anthropic, Perplexity від однойменної компанії та в інших конкурентних моделях, кожна з яких має свої обмеження.

Microsoft запевняє, що користувачі Copilot Pro зберігатимуть пріоритетний доступ до всіх можливостей під час пікових навантажень.