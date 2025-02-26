Новые возможности для всех

Обе функции работают на базе o1. Это не самая новая модель OpenAI, ведь она вышла еще в октябре 2024 года, тогда как o3 дебютировала в январе. В целом модели этого семейства предназначены для более глубоких и длительных рассуждений, чем базовые варианты GPT, а потому могут давать более проработанные ответы с более детальным разбором вашего вопроса. Поэтому Copilot Voice и Copilot Think Deeper обеспечат пользователям возможность вести сложные разговоры и общаться с сервисом с помощью голоса, сообщает 24 Канал со ссылкой на директора по маркетингу Microsoft Юсуфа Мехди.

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Copilot Voice – это функция, которая позволяет разговаривать с Copilot так, как будто вы разговариваете с живым человеком, без необходимости постоянно нажимать на кнопку микрофона для каждой следующей фразы. Система может предоставлять быстрые ответы, а вы можете прерывать ее прямо во время озвучивания, просто перебивая посреди фразы, если вам не нравится то, что вы слышите. Хотя большинство людей привыкли общаться с речевыми моделями с помощью текстовых сообщений, Copilot Voice – это удобная функция, если у вас заняты руки или если вы хотите попрактиковаться в реальном разговоре в различных сценариях (например, на собеседовании или для отработки речевых навыков).

Что касается Copilot Think Deeper, то эта функция, как уже отмечалось, предназначена для сложных разговоров, которые требуют более глубокого мышления и сложного анализа. Она проанализирует для вас больше материалов, проведет исследования по научному вопросу, обработает труды ученых, учтет больше данных в запросе и прочее. Естественно, это требует больше времени. Иногда это 30 секунд, иногда больше. Это значительно дольше, чем базовый GPT.

Стоит отметить, что Think Deeper и Voice не являются эксклюзивными функциями Copilot:

Те же самые возможности доступны для пользователей ChatGPT, ведь Copilot работает на основе технологий OpenAI. Однако в случае ChatGPT эти функции являются неограниченными только для тех, кто платит за подписку ChatGPT Plus.

Голос и глубокие рассуждения также доступны в Gemini от Google, Claude от Anthropic, Perplexity от одноименной компании и в других конкурентных моделях, каждая из которых имеет свои ограничения.

Microsoft уверяет, что пользователи Copilot Pro будут сохранять приоритетный доступ ко всем возможностям во время пиковых нагрузок.