Браузер Edge стежитиме за вашим екраном, щоб захистити від шахраїв

Компанія Microsoft додала до свого браузера Edge новий інструмент для боротьби з шахрайськими сайтами. Функція під назвою Scareware blocker використовує комп’ютерний зір та машинне навчання, щоб захистити користувачів від небезпечних сповіщень, що змушують встановлювати шкідливе програмне забезпечення.

Новий алгоритм допомагає виявляти не лише відомі випадки шахрайства, а й розпізнавати нові загрози за характерними ознаками, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Verge.

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Як пояснюють у Microsoft, Scareware blocker аналізує весь екран користувача та порівнює відображену сторінку з тисячами прикладів шахрайських схем. Система працює локально, не зберігаючи та не передаючи зображення в хмару.



EDGE відстежуватиме екран користувача / Фото The Verge

Якщо алгоритм фіксує загрозу, браузер автоматично виходить із повноекранного режиму, зупиняє відтворення відео або аудіоповідомлення та повідомляє користувача про небезпеку. Далі користувач може додати шахрайський сайт до бази даних Scareware blocker.

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Функція вже доступна у стабільній версії Microsoft Edge, однак за замовчуванням вона відключена. Щоб активувати Scareware blocker, користувачам потрібно увімкнути її у налаштуваннях браузера.