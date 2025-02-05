Що таке Opera Air

Браузер має на меті запропонувати користувачеві досвід, який допоможе йому залишатися спокійним і зосередженим під час перегляду сторінок. На відміну від базового браузера Opera та аналогів від конкурентів, Opera Air пропонує дихальні вправи, розслаблюючі звуки, позитивні афірмації та багато іншого, щоб забезпечити користувачеві середовище без стресу, повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку браузера Opera Air.

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Тут ви зустрінете оновлений інтерфейс з акцентами у вигляді напівпрозорого матового скла. Хоча основна його логіка й мотиви залишилися такими ж, в Opera Air розробники дають нам більш плавний дизайн з заокругленими кутами, симпатичними іконками на боковій панелі, приємним градієнтом на фоні та загалом трохи меншою кількістю елементів.

На бічній панелі Opera Air надає доступ до вправ, які дозволяють користувачеві робити усвідомлені перерви. Користувачі можуть знайти дихальні вправи для зменшення стресу, вправи на розтяжку шиї для зняття напруги, сеанси медитації для покращення концентрації уваги, а також "сканування всього тіла, щоб допомогти з'єднати тіло з розумом". Ці вправи також можна активувати, натиснувши комбінацію клавіш Ctrl+K (у Windows) та Cmd+K (у Mac). Користувачі навіть можуть встановлювати нагадування для регулярних перерв. Деякі вправи озвучують реальні голоси акторів Емми та Алекса.

Крім того, там є кнопка Boosts, яка відкриває сторінку зі спокійною музикою, яка, як стверджує компанія, "стимулює різні мозкові хвилі за допомогою бінауральних ритмів та звуку, щоб підвищити креативність, зняти стрес, зосередитись" та інше. Ви можете вибрати серед різних жанрів і типів: підвищення креативності, енергійна зосередженість, глибока релаксація, пригадування снів, легка медитація, позитивний настрій та інше. При цьому можна налаштовувати рівні самих бінауральних ритмів, гучність фонових додаткових звуків та гучність самої музики. Розробники не забули вказати частоту цих звуків.

Ви також можете вручну налаштувати потрібну мелодію, якщо вам не підходять стандартні налаштування. Наведіть курсор на будь-який з бустів (прогорніть сторінку нижче до розділу "Всі бусти") й натисніть на три крапки. Тут можна вибрати один з десятків фонових звуків (наприклад, звук багаття, хвиль, курчат на фермі чи дощу), частоту ритму та один із 64 музичних треків. Нарешті, ви можете встановити таймер, після якого відтворення припиниться.

Короткий анонс Opera Air: відео

За словами старшого директора з продуктів Opera Мохамеда Салаха, інтернет — це прекрасно, але компанія хоче "шукати науково обґрунтовані способи" допомогти користувачам орієнтуватися в хаотичному, а іноді й ворожому інтернет-контенті. Хоча існують програми для усвідомлення, такі як Headspace, Opera Air об'єднує ці функції в додатку, яким багато людей користуються найчастіше.

Лишається одне питання: чому це не можна було інтегрувати в основний браузер, а не випускати черговий новий варіант Opera, яких і без того вже є кілька?