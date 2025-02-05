Что такое Opera Air

Браузер имеет целью предложить пользователю опыт, который поможет ему оставаться спокойным и сосредоточенным во время просмотра страниц. В отличие от базового браузера Opera и аналогов от конкурентов, Opera Air предлагает дыхательные упражнения, расслабляющие звуки, положительные аффирмации и многое другое, чтобы обеспечить пользователю среду без стресса, сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу браузера Opera Air.

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Здесь вы встретите обновленный интерфейс с акцентами в виде полупрозрачного матового стекла. Хотя основная его логика и мотивы остались такими же, в Opera Air разработчики дают нам более плавный дизайн с закругленными углами, симпатичными иконками на боковой панели, приятным градиентом на фоне и в целом немного меньшим количеством элементов.

На боковой панели Opera Air предоставляет доступ к упражнениям, которые позволяют пользователю делать осознанные перерывы. Пользователи могут найти дыхательные упражнения для уменьшения стресса, упражнения на растяжку шеи для снятия напряжения, сеансы медитации для улучшения концентрации внимания, а также "сканирование всего тела, чтобы помочь соединить тело с умом". Эти упражнения можно активировать, нажав комбинацию клавиш Ctrl+K (в Windows) и Cmd+K (в Mac). Пользователи даже могут устанавливать напоминания для регулярных перерывов. Некоторые упражнения озвучивают реальные голоса актеров Эммы и Алекса.

Кроме того, там есть кнопка Boosts, которая открывает страницу со спокойной музыкой, которая, как утверждает компания, "стимулирует различные мозговые волны с помощью бинауральных ритмов и звука, чтобы повысить креативность, снять стресс, сосредоточиться" и прочее. Вы можете выбрать среди различных жанров и типов: повышение креативности, энергичная сосредоточенность, глубокая релаксация, вспоминание снов, легкая медитация, позитивный настрой и прочее. При этом можно настраивать уровни самих бинауральных ритмов, громкость фоновых дополнительных звуков и громкость самой музыки. Разработчики не забыли указать частоту этих звуков.

Вы также можете вручную настроить нужную мелодию, если вам не подходят стандартные настройки. Наведите курсор на любой из бустов (пролистайте страницу ниже до раздела "Все бусты") и нажмите на три точки. Здесь можно выбрать один из десятков фоновых звуков (например, звук костра, волн, цыплят на ферме или дождя), частоту ритма и один из 64 музыкальных треков. Наконец, вы можете установить таймер, после которого воспроизведение прекратится.

Краткий анонс Opera Air: видео

По словам старшего директора по продуктам Opera Мохамеда Салаха, интернет - это прекрасно, но компания хочет "искать научно обоснованные способы" помочь пользователям ориентироваться в хаотичном, а иногда и враждебном интернет-контенте. Хотя существуют программы для осознания, такие как Headspace, Opera Air объединяет эти функции в приложении, которым многие люди пользуются чаще всего.

Остается один вопрос: почему это нельзя было интегрировать в основной браузер, а не выпускать очередной новый вариант Opera, которых и без того уже есть несколько?