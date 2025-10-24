Наступник скріпки: Microsoft представила нового дружнього ШІ-помічника

Microsoft презентувала осіннє оновлення Copilot, у якому з’явився новий віртуальний асистент – Mico. Це перший «персонаж» Copilot, що має виразне обличчя, емоції та навіть кольорову анімацію. Багато хто вже називає його сучасною версією легендарного помічника Clippy.

Microsoft офіційно представила Mico – нового персонажа свого AI-помічника Copilot. Компанія називає його частиною концепції "Human-Centered AI", тобто більш "людяного" штучного інтелекту. Mico став символом оновлення Copilot, орієнтованого на спілкування й емоційний зв’язок між користувачем і асистентом. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Cnet.

Хто такий Mico і чому його порівнюють із Clippy?

Mico має яскравий і дружній вигляд, а також може змінювати колір і виконувати короткі анімації, наприклад, крутитися чи "перекочуватись" без рук і ніг. Він створений, щоб зробити взаємодію з Copilot більш природною — ніби користувач розмовляє не з голосом із динаміка, а з реальним співрозмовником.

Microsoft зазначає, що Mico є повністю опціональним — користувач може залишити звичний інтерфейс без персонажа. Його поведінку можна налаштовувати, а система реагує не лише голосом, а й візуально, передаючи емоції через кольори та рухи.

Як зазначає Tech Crunch, компанія також додала функцію "real talk", яка дозволяє Mico вести діалоги у більш невимушеній манері, реагуючи на настрій користувача та коригуючи тон розмови. Мета — зробити спілкування з Copilot більш живим і корисним.

Попри новий стиль, фанати старих часів Windows помітили знайомі риси. Користувачі Testing Catalog і Windows Central виявили приховане "пасхальне яйце": якщо кілька разів натиснути на Mico у мобільному додатку, він тимчасово перетвориться на Clippy — культового асистента Microsoft Office з початку 2000-х. У деяких випадках Mico лише змінює колір на сріблястий, реагуючи на запит "перетворися на Clippy".

Президентка Xbox Сара Бонд підтвердила, що компанія працює над консоллю нового покоління, яку вона описала як “дуже преміальну і висококласну”. За її словами, перші натяки на цю концепцію можна побачити в нещодавно випущених портативних пристроях Xbox Ally та Xbox Ally X.

Microsoft останніми роками активно просуває гібридний підхід: розширює доступ до своїх ігор на різних платформах — від ПК і мобільних пристроїв до хмарного геймінгу та навіть PlayStation. Компанія використовує концепцію "This is an Xbox", вважаючи всі ці пристрої частиною однієї родини Xbox.

Xbox продовжує працювати над "преміальною" консоллю. Її концепцію можна частково оцінити вже зараз — у портативних пристроях Xbox Ally за 799 доларів та Ally X за 1300 доларів, які поєднують найкраще з Windows і Xbox.