Як працюють нові ШІ-інструменти в Paint?

Нові можливості графічного редактора Paint стали результатом роботи Microsoft над інтеграцією штучного інтелекту в стандартні застосунки Windows 11, розповідає 24 Канал з посиланням на Windows Latest.

Компанія запустила обидві функції у рамках експериментальної ініціативи Windows AI Labs, яка дозволяє обраним користувачам тестувати нові ШІ-інструменти до їхнього офіційного релізу. Важливо, що для участі в програмі не потрібна реєстрація в Windows Insider – достатньо отримати персональне запрошення від Microsoft.

До цього моменту асистент Microsoft Copilot у Paint мав обмежений функціонал: користувачі могли генерувати зображення з нуля, видаляти окремі об'єкти або розмивати фрагменти картинки. Однак можливості створювати анімації чи відео в редакторі не було взагалі. Нова функція заповнює цю прогалину, дозволяючи власникам комп'ютерів оживлювати будь-які статичні малюнки.

Процес створення анімації максимально спрощений. Користувачеві потрібно вибрати зображення або малюнок на робочому полі та натиснути кнопку "Анімувати", яка з'являється у випадному меню Copilot.

Цікаво, що система не вимагає введення текстового опису для генерації руху – алгоритм самостійно аналізує вміст картинки та формує промпти, на основі яких створюється анімація. У робочій області з'являється невелике вікно попереднього перегляду з кнопкою "Генерувати".

Генерація анімації триває від 40 до 60 секунд. Після завершення процесу користувач отримує файл у форматі GIF, який можна зберегти у локальному сховищі або скопіювати до буфера обміну для подальшого використання.

За словами джерел, Microsoft не використовує для цього моделі Sora v1 чи Sora v2, а натомість впровадила власний алгоритм генерації анімацій.

Друга новинка – функція генеративного редагування зображень на основі текстових інструкцій, розповідає Techradar. Раніше Paint не підтримував такі можливості, але тепер користувачі можуть змінювати малюнки, просто описуючи бажані зміни словами. Ця опція особливо корисна власникам комп'ютерів категорії Copilot+ PC, які отримують розширений доступ до ШІ-функцій та можуть покращувати навіть невдалі начерки.

Представник Microsoft пояснив принципи роботи обох інструментів. Функція анімації використовує ШІ-систему, яка генерує відеоанімацію з вихідного зображення і може створювати неочікувані результати. Генеративне редагування працює на базі алгоритму, що вносить зміни до оригінального малюнка відповідно до текстового опису користувача.