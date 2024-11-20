Порятунок від нудних завдань: Microsoft запускає функцію Actions для свого ШІ Copilot
Нова функція Copilot Actions від Microsoft, представлена вчора на конференції Ignite, використовує штучний інтелект для автоматизації повторюваних завдань для користувачів Microsoft 365. Ось головне, що про неї потрібно знати.
Як це працює
Copilot Actions наразі доступні в тестовій версії, даючи змогу автоматизувати повторювані щоденні завдання. Це може включати автоматизацію підбиття підсумків нарад у Teams, створення щотижневих звітів або навіть автоматизацію підготовки до нарад. Copilot Actions створено для того, щоб ви могли налаштувати його й забути, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Verge.
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Це схоже на макроси в інших програмах, але на основі штучного інтелекту, який запускається й виконує свою роботу на основі ваших підказок природною мовою.
Звісно ж, використовувати Copilot Actions можуть не лише корпоративні клієнти для своєї роботи, а й окремі користувачі для особистих завдань. Компанія не вдавалась у деталі й не надала великої кількості прикладів використання, але цій функції насправді можна знайти багато застосувань у рутинних завданнях, які передбачають одноманітні дії.
Коли функція стане доступною для більшої кількості користувачів, невідомо. На жаль, усе це платно й досить дорого. Компанія не надає ці функції в рамках звичайного чат-бота Copilot чи звичайної підписки Microsoft 365. Це вимагає окремої підписки саме на штучний інтелект Microsoft 365 Copilot.
Що ще
- Microsoft також запустить низку інших функцій. Наприклад, Copilot Pages – динамічне полотно для співпраці кількох учасників зі штучним інтелектом. Це фактично віртуальна дошка, де багато користувачів можуть виконувати дії і "прямому ефірі", працюючи над одним завданням. Подібні сервіси відомі давно, але цей конкретний залучає до роботи ШІ.
- Корпорація також працює над удосконаленням Microsoft 365 Copilot у різних програмах Office. На початку наступного року користувачі PowerPoint зможуть перекладати презентації однією з 40 мов. PowerPoint Copilot Narrative Builder також використовуватиме фірмові шаблони, нотатки доповідача, вбудовані переходи та анімацію, щоб створити кращий проєкт презентації. Copilot також зможе використовувати зображення з SharePoint для інтеграції в презентації PowerPoint.
- Незабаром у Copilot в Excel з'явиться нова функція запуску, яка пропонує шаблони із заголовками, формулами та візуальними елементами для створення електронної таблиці.
- Працюють над вдосконаленням Copilot в Outlook, щоб він міг краще планувати зустрічі з колегами в найкращий час і створювати порядок денний зустрічей. Ця функція буде доступна для користувачів Copilot в Outlook до кінця цього місяця.
- Останніми місяцями Microsoft також намагається зацікавити бізнес ідеєю агентів Copilot, зокрема, агентів для продажів, обслуговування та фінансів. Зараз Microsoft впроваджує ШІ-агентів у SharePoint, щоб ви могли узагальнювати документи, ставити запитання про дані у файлах SharePoint і створювати кастомні агенти, які можуть обробляти відповіді ШІ про певний сайт SharePoint або список файлів.