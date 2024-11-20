Порятунок від нудних завдань: Microsoft запускає функцію Actions для свого ШІ Copilot

Нова функція Copilot Actions від Microsoft, представлена вчора на конференції Ignite, використовує штучний інтелект для автоматизації повторюваних завдань для користувачів Microsoft 365. Ось головне, що про неї потрібно знати.

Як це працює

Copilot Actions наразі доступні в тестовій версії, даючи змогу автоматизувати повторювані щоденні завдання. Це може включати автоматизацію підбиття підсумків нарад у Teams, створення щотижневих звітів або навіть автоматизацію підготовки до нарад. Copilot Actions створено для того, щоб ви могли налаштувати його й забути, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Verge.

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Це схоже на макроси в інших програмах, але на основі штучного інтелекту, який запускається й виконує свою роботу на основі ваших підказок природною мовою.

Звісно ж, використовувати Copilot Actions можуть не лише корпоративні клієнти для своєї роботи, а й окремі користувачі для особистих завдань. Компанія не вдавалась у деталі й не надала великої кількості прикладів використання, але цій функції насправді можна знайти багато застосувань у рутинних завданнях, які передбачають одноманітні дії.

Коли функція стане доступною для більшої кількості користувачів, невідомо. На жаль, усе це платно й досить дорого. Компанія не надає ці функції в рамках звичайного чат-бота Copilot чи звичайної підписки Microsoft 365. Це вимагає окремої підписки саме на штучний інтелект Microsoft 365 Copilot.

Що ще