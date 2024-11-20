Як це працює
Copilot Actions наразі доступні в тестовій версії, даючи змогу автоматизувати повторювані щоденні завдання. Це може включати автоматизацію підбиття підсумків нарад у Teams, створення щотижневих звітів або навіть автоматизацію підготовки до нарад. Copilot Actions створено для того, щоб ви могли налаштувати його й забути, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Verge.
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Це схоже на макроси в інших програмах, але на основі штучного інтелекту, який запускається й виконує свою роботу на основі ваших підказок природною мовою.
Звісно ж, використовувати Copilot Actions можуть не лише корпоративні клієнти для своєї роботи, а й окремі користувачі для особистих завдань. Компанія не вдавалась у деталі й не надала великої кількості прикладів використання, але цій функції насправді можна знайти багато застосувань у рутинних завданнях, які передбачають одноманітні дії.
Коли функція стане доступною для більшої кількості користувачів, невідомо. На жаль, усе це платно й досить дорого. Компанія не надає ці функції в рамках звичайного чат-бота Copilot чи звичайної підписки Microsoft 365. Це вимагає окремої підписки саме на штучний інтелект Microsoft 365 Copilot.
Що ще
- Microsoft також запустить низку інших функцій. Наприклад, Copilot Pages – динамічне полотно для співпраці кількох учасників зі штучним інтелектом. Це фактично віртуальна дошка, де багато користувачів можуть виконувати дії і "прямому ефірі", працюючи над одним завданням. Подібні сервіси відомі давно, але цей конкретний залучає до роботи ШІ.
- Корпорація також працює над удосконаленням Microsoft 365 Copilot у різних програмах Office. На початку наступного року користувачі PowerPoint зможуть перекладати презентації однією з 40 мов. PowerPoint Copilot Narrative Builder також використовуватиме фірмові шаблони, нотатки доповідача, вбудовані переходи та анімацію, щоб створити кращий проєкт презентації. Copilot також зможе використовувати зображення з SharePoint для інтеграції в презентації PowerPoint.
- Незабаром у Copilot в Excel з'явиться нова функція запуску, яка пропонує шаблони із заголовками, формулами та візуальними елементами для створення електронної таблиці.
- Працюють над вдосконаленням Copilot в Outlook, щоб він міг краще планувати зустрічі з колегами в найкращий час і створювати порядок денний зустрічей. Ця функція буде доступна для користувачів Copilot в Outlook до кінця цього місяця.
- Останніми місяцями Microsoft також намагається зацікавити бізнес ідеєю агентів Copilot, зокрема, агентів для продажів, обслуговування та фінансів. Зараз Microsoft впроваджує ШІ-агентів у SharePoint, щоб ви могли узагальнювати документи, ставити запитання про дані у файлах SharePoint і створювати кастомні агенти, які можуть обробляти відповіді ШІ про певний сайт SharePoint або список файлів.