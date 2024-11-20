Як це працює

Copilot Actions наразі доступні в тестовій версії, даючи змогу автоматизувати повторювані щоденні завдання. Це може включати автоматизацію підбиття підсумків нарад у Teams, створення щотижневих звітів або навіть автоматизацію підготовки до нарад. Copilot Actions створено для того, щоб ви могли налаштувати його й забути, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Verge.

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Це схоже на макроси в інших програмах, але на основі штучного інтелекту, який запускається й виконує свою роботу на основі ваших підказок природною мовою.

Звісно ж, використовувати Copilot Actions можуть не лише корпоративні клієнти для своєї роботи, а й окремі користувачі для особистих завдань. Компанія не вдавалась у деталі й не надала великої кількості прикладів використання, але цій функції насправді можна знайти багато застосувань у рутинних завданнях, які передбачають одноманітні дії.

Коли функція стане доступною для більшої кількості користувачів, невідомо. На жаль, усе це платно й досить дорого. Компанія не надає ці функції в рамках звичайного чат-бота Copilot чи звичайної підписки Microsoft 365. Це вимагає окремої підписки саме на штучний інтелект Microsoft 365 Copilot.

Що ще