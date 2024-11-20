Как это работает
Copilot Actions пока доступны в тестовой версии, позволяя автоматизировать повторяющиеся ежедневные задачи. Это может включать автоматизацию подведения итогов совещаний в Teams, создание еженедельных отчетов или даже автоматизацию подготовки к совещаниям. Copilot Actions создан для того, чтобы вы могли настроить его и забыть, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Verge.
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Это похоже на макросы в других программах, но на основе искусственного интеллекта, который запускается и выполняет свою работу на основе ваших подсказок на естественном языке.
Конечно же, использовать Copilot Actions могут не только корпоративные клиенты для своей работы, но и отдельные пользователи для личных задач. Компания не вдавалась в детали и не предоставила большого количества примеров использования, но этой функции на самом деле можно найти много применений в рутинных задачах, которые предусматривают однообразные действия.
Когда функция станет доступной для большего количества пользователей, неизвестно. К сожалению, все это платно и достаточно дорого. Компания не предоставляет эти функции в рамках обычного чат-бота Copilot или обычной подписки Microsoft 365. Это требует отдельной подписки именно на искусственный интеллект Microsoft 365 Copilot.
Что еще
- Microsoft также запустит ряд других функций. Например, Copilot Pages – динамическое полотно для сотрудничества нескольких участников с искусственным интеллектом. Это фактически виртуальная доска, где многие пользователи могут выполнять действия и "прямом эфире", работая над одной задачей. Подобные сервисы известны давно, но этот конкретный привлекает к работе ИИ.
- Корпорация также работает над усовершенствованием Microsoft 365 Copilot в различных приложениях Office. В начале следующего года пользователи PowerPoint смогут переводить презентации на один из 40 языков. PowerPoint Copilot Narrative Builder также будет использовать фирменные шаблоны, заметки докладчика, встроенные переходы и анимацию, чтобы создать лучший проект презентации. Copilot также сможет использовать изображения из SharePoint для интеграции в презентации PowerPoint.
- Вскоре в Copilot в Excel появится новая функция запуска, которая предлагает шаблоны с заголовками, формулами и визуальными элементами для создания электронной таблицы.
- Работают над совершенствованием Copilot в Outlook, чтобы он мог лучше планировать встречи с коллегами в лучшее время и создавать повестку дня встреч. Эта функция будет доступна для пользователей Copilot в Outlook до конца этого месяца.
- В последние месяцы Microsoft также пытается заинтересовать бизнес идеей агентов Copilot, в частности, агентов для продаж, обслуживания и финансов. Сейчас Microsoft внедряет ИИ-агентов в SharePoint, чтобы вы могли обобщать документы, задавать вопросы о данных в файлах SharePoint и создавать кастомные агенты, которые могут обрабатывать ответы ИИ об определенном сайте SharePoint или список файлов.