Microsoft активно змушує користувачів переходити на Windows 11

Компанія Microsoft збільшує зусилля, щоб переконати користувачів Windows 10 перейти на Windows 11 або придбати новий комп’ютер, сумісний з останньою версією операційної системи.

Крім спливаючих повідомлень на пристроях, компанія почала розсилати електронні листи з попередженням про завершення підтримки Windows 10 у жовтні 2025 року, розповідає 24 Канал.

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Windows 10 залишиться без оновлень і технічної підтримки

У повідомленнях Microsoft зазначає, що з 14 жовтня 2025 року Windows 10 більше не отримуватиме безкоштовних оновлень програмного забезпечення, технічної підтримки та виправлень безпеки через Центр оновлення Windows.

Як уточнює PCMag, користувачам рекомендують оновитися до Windows 11 і надають відповідне посилання для отримання додаткової інформації.

Однак багато користувачів можуть зіткнутися з проблемами під час оновлення, оскільки значна частина пристроїв, випущених до 2018 року, офіційно не відповідає вимогам Windows 11 через відсутність модуля безпеки TPM 2.0.

За даними некомерційної організації PIRG, у 2025 році близько 1 мільярда комп’ютерів можуть залишитися без підтримки, оскільки продовжать працювати на Windows 10.

Microsoft радить купувати нові пристрої або утилізувати старі

У своїх повідомленнях Microsoft закликає користувачів знайти спосіб оновлення або придбати новий ПК, який підтримує Windows 11. Також компанія рекомендує утилізувати або продати застарілі комп’ютери, хоча їх вартість на ринку буде вкрай низькою.

Попри активні заклики Microsoft, Windows 10 залишається найпоширенішою настільною операційною системою у світі. За даними Statcounter на лютий 2025 року, її частка становить 58%, тоді як Windows 11 використовується лише на 38% комп’ютерів.

Для користувачів, які не хочуть переходити на нову систему, Microsoft радить щонайменше створити резервні копії файлів у OneDrive. Також є можливість продовжити підтримку Windows 10 ще на рік за додаткову плату в розмірі 30 доларів США.