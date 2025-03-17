Раніше Microsoft тестувала плагіни для мобільного браузера, але вони були доступні лише в експериментальних збірках Canary, де їх потрібно було вмикати через приховані налаштування, розповідає 24 Канал.

Читайте на сайті Вчений з українським корінням звинуватив Microsoft у шахрайстві з Majorana 1

До речі, у стабільній версії Edge для Android до цього моменту підтримувалися лише три застосунки. Наразі ж в магазині розширень для мобільного Edge доступні 22 плагіни.

Серед них – Dark Reader для нічного перегляду веб-сторінок, Bitwarden для керування паролями, Keepa для відстеження цін на Amazon, NordVPN і Browsec для безпечного перегляду, AIX Downloader для завантаження медіафайлів, а також Collabwriting для спільної роботи з нотатками.

Щоб встановити їх, потрібно оновити браузер до останньої стабільної версії та зайти в Магазин розширень через меню Edge – додатки встановлюються одним натисканням.

Важливо! Розширення публікуються в магазині безпосередньо Microsoft, що дає підстави вважати їх безпечними.

Дивіться також Microsoft остаточно закриє застосунок, який випустили ще в 1991 році

Водночас на сторінці з розширеннями є позначка "Beta", що свідчить про те, що компанія ще доопрацьовує платформу та усуває виявлені проблеми. Офіційної інформації про те, що Google планує додати підтримку розширень у мобільний Chrome, наразі немає.