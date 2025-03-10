Це стосується як версії в складі Microsoft 365, так і "постійної" ліцензії, яка залишиться працездатною, але більше не отримуватиме оновлень і виправлень вразливостей, повідомляє 24 Канал.

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Чому компанія закриває Publisher?

Як зазначається на сторінці підтримки Microsoft, можливості Publisher уже повністю замінили застосунки Word і PowerPoint. Користувачам пропонують перейти на ці програми для створення візиток, фірмових бланків та інших шаблонів.

Microsoft передбачила поступовий перехід: до жовтня 2026 року Publisher можна буде завантажувати та використовувати через Microsoft 365. Також залишиться можливість придбати "постійний" варіант, який працюватиме і після цієї дати, але без підтримки та оновлень.

До речі, Microsoft дає всім безплатний доступ до програм Office, але з кількома важливими умовами. Наприклад збереження файлів буде доступним лише в OneDrive, а також доведеться змиритися з рекламою. Кожна програма також матиме деякі обмежені функції.

Що робити з файлами?

Щоб зберегти файли у форматі Publisher (.pub), Microsoft рекомендує конвертувати їх в інші формати ще до завершення підтримки. Процес передбачає збереження файлів у PDF, а потім їх відкриття в Word або PowerPoint для подальшого редагування.

Водночас компанія попереджає, що макети можуть дещо змінитися. Для користувачів із великою кількістю файлів Microsoft радить створити макрос для їх конвертації.

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Microsoft Publisher вперше з’явився у 1991 році, а згодом став частиною Office 365 (тепер Microsoft 365). Багато користувачів віддавали перевагу Word для виконання завдань, які міг виконувати Publisher. Це, зокрема, стало однією з причин поступового припинення його підтримки.