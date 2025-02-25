Безплатний Office

Перш за все, варто зазначити, що мова йде саме про хмарний пакет програм Microsoft 365, який зазвичай поширюється за щомісячною або річною підпискою, а не офлайновий набір Microsoft Office 2024, Office 2021 чи більш ранній варіант, який потребує лише разової оплати. Деякі користувачі помітили, що тепер можна використовувати програми Office у Windows без ліцензії. Під час першого запуску у вікні з проханням увійти за допомогою облікового запису Microsoft з'являється кнопка "Пропустити зараз" (ліворуч унизу). Натиснувши її, система перекидає в інше вікно, де можна вибрати кнопку "Продовжити безкоштовно", повідомляє 24 Канал з посиланням на Beebom.

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Пройшовши ці два швидкі етапи ви отримаєте доступ до трьох сервісів з набору – Word, Excel, PowerPoint. Технічно інші теж входять до списку, але у своїх безплатних версіях. Наприклад, OneDrive пропонуватиме базові безплатні 5 гігабайтів пам'яті, а не 1 терабайт, як з підпискою. Тому компанія просто про них не згадує.

Багато функцій працюють, ви можете створювати, переглядати й редагувати документи без особливих обмежень. Однак Microsoft дозволяє зберігати файли лише в OneDrive, про що чітко вказано в останньому запиті перед початком використання програми. Тому вам не пощастило, якщо ви хочете зберігати файли локально або редагувати локальні файли – спочатку їх потрібно буде завантажити в OneDrive, щоб відкрити в програмі.

Крім того, на бічній панелі ви побачите обов'язкову рекламу з кнопкою, щоб прибрати її, оформивши підписку на Microsoft 365.



Реклама в Microsoft Word / Скриншот Beebom

Кожна з програм має деякі відсутні функції. Далі – список таких заблокованих можливостей.

Word:

Диктування, надбудови.

Міжрядковий інтервал, штрихування, межі.

Титульний аркуш, таблиці, фігури, піктограми, SmartArt, діаграми, онлайн-відео.

Закладка, перехресні посилання, верхній і нижній колонтитули.

Текстове поле, швидкі фрагменти, WordArt, рядок підпису.

Дата і Час, Об'єкт, Рівняння та Символ.

Стовпці, Номери рядків, Переноси, Обтікання тексту.

Положення, Вирівнювання, Переміщення вперед/назад.

Всі інструменти малювання та дизайну.

Всі інструменти посилань та розсилки.

Excel:

Надбудови, аналіз даних, заповнення.

Умовне форматування.

Зведена таблиця, рекомендовані зведені таблиці.

Піктограми, SmartArt, знімок екрана.

Рекомендовані діаграми.

Зведена діаграма, лінійна, стовпчикова, виграш/програш.

Зріз, часова шкала.

Верхній і нижній колонтитули, WordArt, Лінія підпису.

Об'єкт, рівняння, символ.

Теми, кольори, шрифти та ефекти.

Розриви, фон, заголовки для друку.

Визначені імена, перевірка формул, вікно спостереження.

Макроси, користувацькі подання, статистика робочої книги.

Всі інструменти даних.

PowerPoint:

Диктування, надбудови, Designer і SmartArt.

Знімок екрана, фотоальбом, Cameo.

Піктограми, SmartArt, діаграма, Power BI, Action.

Верхній і нижній колонтитули.

Дата і час, номер слайда, об'єкт.

Рівняння, символ, і запис на екрані.

Форматування тла.

Власний показ слайдів, налаштування показу слайдів, запис.

Репетиція хронометражу, відтворення дикторського тексту, використання хронометражу.

Показ елементів керування мультимедіа.

Макроси, майстер слайдів, майстер нотаток.

Усі інструменти для малювання, анімації та записування.

Microsoft уже підтвердила, що проводить тестування оновлення, але воно є обмеженим за кількістю користувачів та регіонів. Наразі невідомо, коли безплатний доступ з рекламою може бути запущений для всього світу. Варто також зазначити, що не завжди тестування нових продуктів закінчується релізом, тому є невелика ймовірність, що компанія відмовиться від планів, якщо її не влаштує результат.