Безплатний Office
Перш за все, варто зазначити, що мова йде саме про хмарний пакет програм Microsoft 365, який зазвичай поширюється за щомісячною або річною підпискою, а не офлайновий набір Microsoft Office 2024, Office 2021 чи більш ранній варіант, який потребує лише разової оплати. Деякі користувачі помітили, що тепер можна використовувати програми Office у Windows без ліцензії. Під час першого запуску у вікні з проханням увійти за допомогою облікового запису Microsoft з'являється кнопка "Пропустити зараз" (ліворуч унизу). Натиснувши її, система перекидає в інше вікно, де можна вибрати кнопку "Продовжити безкоштовно", повідомляє 24 Канал з посиланням на Beebom.
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Пройшовши ці два швидкі етапи ви отримаєте доступ до трьох сервісів з набору – Word, Excel, PowerPoint. Технічно інші теж входять до списку, але у своїх безплатних версіях. Наприклад, OneDrive пропонуватиме базові безплатні 5 гігабайтів пам'яті, а не 1 терабайт, як з підпискою. Тому компанія просто про них не згадує.
Багато функцій працюють, ви можете створювати, переглядати й редагувати документи без особливих обмежень. Однак Microsoft дозволяє зберігати файли лише в OneDrive, про що чітко вказано в останньому запиті перед початком використання програми. Тому вам не пощастило, якщо ви хочете зберігати файли локально або редагувати локальні файли – спочатку їх потрібно буде завантажити в OneDrive, щоб відкрити в програмі.
Крім того, на бічній панелі ви побачите обов'язкову рекламу з кнопкою, щоб прибрати її, оформивши підписку на Microsoft 365.
Реклама в Microsoft Word / Скриншот Beebom
Кожна з програм має деякі відсутні функції. Далі – список таких заблокованих можливостей.
Word:
- Диктування, надбудови.
- Міжрядковий інтервал, штрихування, межі.
- Титульний аркуш, таблиці, фігури, піктограми, SmartArt, діаграми, онлайн-відео.
- Закладка, перехресні посилання, верхній і нижній колонтитули.
- Текстове поле, швидкі фрагменти, WordArt, рядок підпису.
- Дата і Час, Об'єкт, Рівняння та Символ.
- Стовпці, Номери рядків, Переноси, Обтікання тексту.
- Положення, Вирівнювання, Переміщення вперед/назад.
- Всі інструменти малювання та дизайну.
- Всі інструменти посилань та розсилки.
Excel:
- Надбудови, аналіз даних, заповнення.
- Умовне форматування.
- Зведена таблиця, рекомендовані зведені таблиці.
- Піктограми, SmartArt, знімок екрана.
- Рекомендовані діаграми.
- Зведена діаграма, лінійна, стовпчикова, виграш/програш.
- Зріз, часова шкала.
- Верхній і нижній колонтитули, WordArt, Лінія підпису.
- Об'єкт, рівняння, символ.
- Теми, кольори, шрифти та ефекти.
- Розриви, фон, заголовки для друку.
- Визначені імена, перевірка формул, вікно спостереження.
- Макроси, користувацькі подання, статистика робочої книги.
- Всі інструменти даних.
PowerPoint:
- Диктування, надбудови, Designer і SmartArt.
- Знімок екрана, фотоальбом, Cameo.
- Піктограми, SmartArt, діаграма, Power BI, Action.
- Верхній і нижній колонтитули.
- Дата і час, номер слайда, об'єкт.
- Рівняння, символ, і запис на екрані.
- Форматування тла.
- Власний показ слайдів, налаштування показу слайдів, запис.
- Репетиція хронометражу, відтворення дикторського тексту, використання хронометражу.
- Показ елементів керування мультимедіа.
- Макроси, майстер слайдів, майстер нотаток.
- Усі інструменти для малювання, анімації та записування.
Microsoft уже підтвердила, що проводить тестування оновлення, але воно є обмеженим за кількістю користувачів та регіонів. Наразі невідомо, коли безплатний доступ з рекламою може бути запущений для всього світу. Варто також зазначити, що не завжди тестування нових продуктів закінчується релізом, тому є невелика ймовірність, що компанія відмовиться від планів, якщо її не влаштує результат.