Бесплатный Office

Прежде всего, стоит отметить, что речь идет именно об облачном пакете программ Microsoft 365, который обычно распространяется по ежемесячной или годовой подписке, а не оффлайновый набор Microsoft Office 2024, Office 2021 или более ранний вариант, который требует только разовой оплаты. Некоторые пользователи заметили, что теперь можно использовать программы Office в Windows без лицензии. Во время первого запуска в окне с просьбой войти с помощью учетной записи Microsoft появляется кнопка "Пропустить сейчас" (слева внизу). Нажав ее, система перебрасывает в другое окно, где можно выбрать кнопку "Продолжить бесплатно", сообщает 24 Канал со ссылкой на Beebom.

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Пройдя эти два быстрых этапа вы получите доступ к трем сервисам из набора – Word, Excel, PowerPoint. Технически другие тоже входят в список, но в своих бесплатных версиях. Например, OneDrive будет предлагать базовые бесплатные 5 гигабайт памяти, а не 1 терабайт, как с подпиской. Поэтому компания просто о них не упоминает.

Многие функции работают, вы можете создавать, просматривать и редактировать документы без особых ограничений. Однако Microsoft позволяет хранить файлы только в OneDrive, о чем четко указано в последнем запросе перед началом использования программы. Поэтому вам не повезло, если вы хотите хранить файлы локально или редактировать локальные файлы – сначала их нужно будет загрузить в OneDrive, чтобы открыть в программе.

Кроме того, на боковой панели вы увидите обязательную рекламу с кнопкой, чтобы убрать ее, оформив подписку на Microsoft 365.



Реклама в Microsoft Word / Скриншот Beebom

Каждая из программ имеет некоторые недостающие функции. Далее – список таких заблокированных возможностей.

Word:

Диктовка, надстройки.

Межстрочный интервал, штриховка, границы.

Титульный лист, таблицы, фигуры, пиктограммы, SmartArt, диаграммы, онлайн-видео.

Закладка, перекрестные ссылки, верхний и нижний колонтитулы.

Текстовое поле, быстрые фрагменты, WordArt, строка подписи.

Дата и Время, Объект, Уравнение и Символ.

Столбцы, Номера строк, Переносы, Обтекание текста.

Положение, Выравнивание, Перемещение вперед/назад.

Все инструменты рисования и дизайна.

Все инструменты ссылок и рассылки.

Excel:

Надстройки, анализ данных, заполнение.

Условное форматирование.

Сводная таблица, рекомендуемые сводные таблицы.

Пиктограммы, SmartArt, снимок экрана.

Рекомендуемые диаграммы.

Сводная диаграмма, линейная, столбиковая, выигрыш/проигрыш.

Срез, временная шкала.

Верхний и нижний колонтитулы, WordArt, Линия подписи.

Объект, уравнение, символ.

Темы, цвета, шрифты и эффекты.

Разрывы, фон, заголовки для печати.

Определенные имена, проверка формул, окно наблюдения.

Макросы, пользовательские представления, статистика рабочей книги.

Все инструменты данных.

PowerPoint:

Диктовка, надстройки, Designer и SmartArt.

Снимок экрана, фотоальбом, Cameo.

Пиктограммы, SmartArt, диаграмма, Power BI, Action.

Верхний и нижний колонтитулы.

Дата и время, номер слайда, объект.

Уравнение, символ, и запись на экране.

Форматирование фона.

Собственный показ слайдов, настройка показа слайдов, запись.

Репетиция хронометража, воспроизведение дикторского текста, использование хронометража.

Показ элементов управления мультимедиа.

Макросы, мастер слайдов, мастер заметок.

Все инструменты для рисования, анимации и записи.

Microsoft уже подтвердила, что проводит тестирование обновления, но оно ограничено по количеству пользователей и регионов. Пока неизвестно, когда бесплатный доступ с рекламой может быть запущен для всего мира. Стоит также отметить, что не всегда тестирование новых продуктов заканчивается релизом, поэтому есть небольшая вероятность, что компания откажется от планов, если ее не устроит результат.