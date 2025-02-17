Результаты

Ookla разделяет свой рейтинг на две части: первая касается мобильного интернета, тогда как вторая показывает скорости фиксированной домашней сети. В обоих случаях лидируют арабские и азиатские страны, сообщает 24 Канал со ссылкой на Глобальный индекс Speedtest.

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Самый быстрый мобильный интернет:

На первом месте находятся Объединенные Арабские Эмираты. Средние скорость загрузки здесь составляет 545,94 Мбит/с. Страна была первой и в прошлый раз.

Катар также сохраняет свое вторую позицию – 521,51 Мбит/с.

На третьем месте Кувейт. 314,39 Мбит/с.

Четвертой стала Болгария. 252,05 Мбит/с.

На пятом месте теперь Бахрейн, который вырос сразу на 7 позиций. Теперь его скорость составляет 213.09 Мбит/с.

Большой рост – на 33 позиции – показала также Бразилия. Она теперь на 6 месте со скоростью 210,38 Мбит/с.

Саудовская Аравия прибавила 7 пунктов и остановилась на седьмом месте.

Далее идет Дания, которая потеряла три пункта.

Предпоследнее место в первой десятке занимает Южная Корея.

Десятое место досталось Грузии.

Украина этом списке находится на 81 месте, не изменив его с предыдущего раза. Средняя скорость нашего мобильного интернета составляет всего 42,68 Мбит/с. Однако стоит отметить, что мы демонстрируем медленный рост, если верить графику, который показывает Ookla.

Стационарный широкополосный доступ:

Сингапур сохраняет первое место с результатом в 336,45 Мбит/с.

Объединенные Арабские Эмираты поднимают на одну ступеньку и становятся вторыми – 310,05 Мбит/с.

Гонконг, который ранее был вторым, поменялся местами с ОАЭ – 305,71 Мбит/с.

Франция – 287,44 Мбит/с.

Исландия – 281,95 Мбит/с.

Чили – 276,77 Мбит/с.

США – 274,16 Мбит/с.

Дания – 247,62 Мбит/с.

Испания – 245,58 Мбит/с.

Швейцария – 242,32 Мбит/с.

Украина в этом рейтинге находится на 71 месте, прибавив себе одну позицию. Средняя скорость домашнего интернета у нас составляет 84,40 Мбит/с.

Данные также показывают, что средняя мировая скорость загрузки выросла примерно на 5,7 Мбит/с с января 2024 года, когда она была зафиксирована на уровне 91,93 Мбит/с.