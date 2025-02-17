Результати

Ookla розділяє свій рейтинг на дві частини: перша стосується мобільного інтернету, тоді як друга показує швидкості фіксованої домашньої мережі. В обох випадках лідирують арабські та азійські країни, повідомляє 24 Канал з посиланням на Глобальний індекс Speedtest.

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Найшвидший мобільний інтернет:

На першому місці перебувають Об'єднані Арабські Емірати. Середні швидкість завантаження тут становить 545,94 Мбіт/с. Країна була першою і минулого разу.

Катар також зберігає своє другу позицію – 521,51 Мбіт/с.

На третьому місці Кувейт. 314,39 Мбіт/с.

Четвертою стала Болгарія. 252,05 Мбіт/с.

На п'ятому місці тепер Бахрейн, який виріс одразу на 7 позицій. Тепер його швидкість становить 213.09 Мбіт/с.

Велике зростання – на 33 позиції – показала також Бразилія. Вона тепер на 6 місці зі швидкістю 210,38 Мбіт/с.

Саудівська Аравія додала 7 пунктів і зупинилася на сьомому місці.

Далі йде Данія, яка втратила три пункти.

Передостаннє місце у перші десятці займає Південна Корея.

Десяте місце дісталося Грузії.

Україна цьому списку перебуває на 81 місці, не змінивши його з попереднього разу. Середня швидкість нашого мобільного інтернету становить усього 42,68 Мбіт/с. Однак варто зазначити, що ми демонструємо повільне зростання, якщо вірити графіку, який показує Ookla.

Стаціонарний широкосмуговий доступ:

Сінгапур зберігає перше місце з результатом у 336,45 Мбіт/с.

Об'єднані Арабські Емірати піднімають на одну сходинку й стають другими – 310,05 Мбіт/с.

Гонконг, який раніше був другим, помінявся місцями з ОАЕ – 305,71 Мбіт/с.

Франція – 287,44 Мбіт/с.

Ісландія – 281,95 Мбіт/с.

Чилі – 276,77 Мбіт/с.

США – 274,16 Мбіт/с.

Данія – 247,62 Мбіт/с.

Іспанія – 245,58 Мбіт/с.

Швейцарія – 242,32 Мбіт/с.

Україна в цьому рейтингу перебуває на 71 місці, додавши собі одну позицію. Середня швидкість домашнього інтернету в нас становить 84,40 Мбіт/с.

Дані також показують, що середня світова швидкість завантаження зросла приблизно на 5,7 Мбіт/с з січня 2024 року, коли вона була зафіксована на рівні 91,93 Мбіт/с.