Это касается как версии в составе Microsoft 365, так и "постоянной" лицензии, которая останется работоспособной, но больше не будет получать обновлений и исправлений уязвимостей, сообщает 24 Канал.

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Почему компания закрывает Publisher?

Как отмечается на странице поддержки Microsoft, возможности Publisher уже полностью заменили приложения Word и PowerPoint. Пользователям предлагают перейти на эти программы для создания визиток, фирменных бланков и других шаблонов.

Microsoft предусмотрела постепенный переход: до октября 2026 года Publisher можно будет загружать и использовать через Microsoft 365. Также останется возможность приобрести "постоянный" вариант, который будет работать и после этой даты, но без поддержки и обновлений.

Кстати, Microsoft дает всем бесплатный доступ к программам Office, но с несколькими важными условиями. Например, сохранение файлов будет доступно только в OneDrive, а также придется смириться с рекламой. Каждая программа также будет иметь некоторые ограниченные функции.

Что делать с файлами?

Чтобы сохранить файлы в формате Publisher (.pub), Microsoft рекомендует конвертировать их в другие форматы еще до завершения поддержки. Процесс предусматривает сохранение файлов в PDF, а затем их открытие в Word или PowerPoint для дальнейшего редактирования.

В то же время компания предупреждает, что макеты могут несколько измениться. Для пользователей с большим количеством файлов Microsoft советует создать макрос для их конвертации.

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Microsoft Publisher впервые появился в 1991 году, а впоследствии стал частью Office 365 (теперь Microsoft 365). Многие пользователи предпочитали Word для выполнения задач, которые мог выполнять Publisher. Это, в частности, стало одной из причин постепенного прекращения его поддержки.