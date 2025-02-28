Коли помре Skype

Уважний користувач Skype, який для чогось перевіряв код тестової версії програми, помітив у ньому повідомлення: "Починаючи з травня, Skype більше не буде доступним. Продовжуйте здійснювати дзвінки та спілкуватися в Teams". Далі йде примітка про те, що певна кількість "ваших друзів вже перейшли на Teams безкоштовно". Імовірно, це уточнення буде формуватися на основі контактів користувача. Таким чином, йому лишилося жити ще близько двох місяців, хоча точна дата наразі невідома, повідомляє 24 Канал з посиланням на xda-developers.

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Уперше Skype був запущений у 2003 році, але Microsoft придбала його лише в 2011-му. Через кілька років після цього вона припинила випуск деяких власних комунікаційних продуктів, таких як Windows Live Messenger, а потім, у 2015 році, спробувала інтегрувати Skype у Windows 10.

Шлях Skype був непростим. Інтеграція з Windows 10 тривала близько дев'яти місяців. Компанія додала окремі додатки для відеодзвінків, обміну повідомленнями та телефонних дзвінків, але видалила їх уже в наступному оновленні.

У 2017 році Microsoft запустила Teams, платформу для спільної роботи, побудовану на основі Skype і покликану конкурувати з такими програмами, як Slack. Відтоді компанія наполегливо просуває Teams, хоча відгуки про цей сервіс, м'яко кажучи, не дуже добрі. Можна було б очікувати, що Skype буде вбито ще тоді, вісім років тому, чи, скажімо, шість років, щоб дати людям час перейти. Але щоразу, коли ми думали, що Skype помер, компанія випускала якесь чергове оновлення або ж узагалі намагалася перевинайти відеодзвінки за допомогою кардинальних змін, які, за задумом, мали б повернути людей у Skype з конкурентних сервісів.

Але Skype не став таким хітом, яким Microsoft хотіла його бачити. Йому не вдалося повторити успіх FaceTime від Apple, а численні комунікаційні сервіси Google наступали на п'яти. Згодом почали з'являтися месенджери, які додавали відеодзвінки до своїх функцій, чим ще більше відбирали користувачів.

Коли Windows 11 вперше вийшла у 2021 році, вона постачалася з інтеграцією Teams, подібно до того, як Windows 10 версії 1511 постачалася з інтеграцією Skype. Хоча з часом і ця інтеграція зникла, той факт, що замість Skype постачалася нова програма Teams, був чітким сигналом, що Microsoft не хоче більше мати справу зі старим сервісом.

Насправді це було питанням часу, коли Skype остаточно помре, і набагато більшим питанням зараз є те, чому цього не сталося раніше, ніж те, чому це взагалі відбувається.

Тож так, фінальний акорд в історії Skype буде зроблено десь у травні, і швидше за все, якщо ви ще користуєтесь ним, то вже найближчим часом побачите відповідне сповіщення в своєму додатку.