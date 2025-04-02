Microsoft змінить дизайн "синього екрану смерті" у Windows 11

Компанія Microsoft оголосила про оновлення, яке відправить традиційний "синій екран смерті" (BSOD) у забуття. Натомість Windows 11 демонструватиме чітке та інформативне сповіщення в разі збою.

Класичне синє тло, сумне обличчя та QR-код замінять на спрощений екран, який більше нагадує чорний екран, що з’являється під час оновлень Windows, інформує 24 Канал.

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Остаточний колір нового "екрана смерті" поки не підтверджено, але у тестових версіях він відображається як зелений екран.

У компанії пояснили, що новий інтерфейс краще відповідає принципам дизайну Windows 11 та має спростити взаємодію з користувачами. Оновлений екран збереже технічну інформацію про помилку або несправний драйвер, але його загальний вигляд стане менш перевантаженим.

Зараз протестувати новий вже GSOD можуть учасники програми Windows Insider у каналах Beta, Dev і Canary.

Microsoft вже експериментувала з чорним екраном смерті у тестових збірках Windows 11 у 2021 році, але згодом повернулася до синього варіанту. Очікується, що новий дизайн стане частиною оновлення Windows 11 версії 24H2.

Компанія активно працює над оновленнями різних аспектів Windows 11. Наприклад нещодавно застосунок "Фотографії" отримав нові функції на базі ШІ та підтримку Copilot для редагування зображень і OCR для розпізнавання тексту.