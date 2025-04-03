Microsoft планує повністю відмовитися від паролів, як це працюватиме

Компанія Microsoft оголосила про масштабні зміни в системі авторизації облікових записів, які торкнуться понад одного мільярда користувачів по всьому світу. Основний акцент зроблено на використанні біометричних ключів доступу (passkeys), що має знизити ризики фішингу та зламів, а також зробити процес входу в систему більш зручним.

Протягом останніх років Microsoft впроваджує зміни для поступового усунення паролів, розповідає 24 Канал. Користувачі вже мають можливість повністю видалити пароль зі своїх облікових записів та використовувати passkeys для входу.

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За даними Windows Central, нова система UX оптимізована для роботи без паролів, з пріоритетом саме на ключі доступу. Традиційні паролі вже вважаються застарілими та небезпечними, а використання passkeys активно просувається Microsoft.

До подібного підходу переходять і такі технологічні гіганти, як Apple і Google, оскільки ця технологія значно зменшує ризики викрадення даних.

Повна відмова від паролів у екосистемі Microsoft

Microsoft розглядає можливість повного виключення паролів зі своїх систем, оскільки залишення двох методів авторизації одночасно – паролів і passkeys – все ще не гарантує повного захисту від фішингових атак.

Оновлення базується на біометричній автентифікації та двофакторній перевірці, що має зробити перехід до безпарольної системи максимально комфортним для користувачів. Microsoft запевняє, що процес буде інтуїтивно зрозумілим і доступним для всіх категорій користувачів.

Очікується, що новий підхід Microsoft до системи входу стане важливим кроком у забезпеченні цифрової безпеки, наближаючи еру безпарольної автентифікації.