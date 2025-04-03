В течение последних лет Microsoft внедряет изменения для постепенного устранения паролей, рассказывает 24 Канал. Пользователи уже имеют возможность полностью удалить пароль из своих учетных записей и использовать passkeys для входа.

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По данным Windows Central, новая система UX оптимизирована для работы без паролей, с приоритетом именно на ключи доступа. Традиционные пароли уже считаются устаревшими и опасными, а использование passkeys активно продвигается Microsoft.

К подобному подходу переходят и такие технологические гиганты, как Apple и Google, поскольку эта технология значительно уменьшает риски похищения данных.

Полный отказ от паролей в экосистеме Microsoft

Microsoft рассматривает возможность полного исключения паролей из своих систем, поскольку оставление двух методов авторизации одновременно – паролей и passkeys – все еще не гарантирует полной защиты от фишинговых атак.

Обновление базируется на биометрической аутентификации и двухфакторной проверке, что должно сделать переход к беспарольной системе максимально комфортным для пользователей. Microsoft уверяет, что процесс будет интуитивно понятным и доступным для всех категорий пользователей.

Ожидается, что новый подход Microsoft к системе входа станет важным шагом в обеспечении цифровой безопасности, приближая эру беспарольной аутентификации.

Тем временем Microsoft планирует изменить дизайн "синего экрана смерти" в Windows 11. Новый интерфейс, как утверждает компания, будет соответствовать принципам дизайна Windows 11, но окончательный цвет экрана пока не подтвержден.