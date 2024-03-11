Microsoft усунула давню вразливість у Windows, яка довго турбувала користувачів

Нещодавно компанія Microsoft вжила заходів для усунення значної проблеми у Windows, про яку повідомлялося ще пів року тому. Минулого місяця технологічний гігант випустив патч для усунення вразливості CVE-2024-21338, яка дає змогу підвищити привілеї користувача в операційній системі Windows.

За даними Avast, її активно використовували північнокорейські хакери, пов'язані з угрупуванням Lazarus. Вразливість була пов'язана з драйвером appid.sys в утиліті AppLocker.

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Чому це було небезпечно?

Використання цього недоліку дозволяло зловмисникам з системним доступом підвищити свої привілеї до рівня SYSTEM без необхідності будь-якої взаємодії з жертвою. Ця вразливість впливала на пристрої під управлінням різних версій Windows, включаючи Windows 11, Windows 10, Windows Server 2022 і Windows Server 2019.

В Avast пояснили, що для використання CVE-2024-21338 зловмисникам потрібно було авторизуватися в системі, а потім запустити спеціально створений застосунок, призначений для використання вразливості та отримання контролю над пристроєм.

Попри те, що патч був випущений в середині минулого місяця, Microsoft оновила свою сторінку підтримки лише кілька днів тому, щоб підтвердити факт використання вразливості хакерами.

Згідно з висновками Avast, група Lazarus використовувала цю вразливість щонайменше з серпня минулого року. Експлуатація помилки дозволила зловмисникам отримати привілеї на рівні ядра та деактивувати захисні механізми на скомпрометованих системах. Згодом вони непомітно впроваджували в уражені системи руткіт FudModule, який дозволяв їм проводити різні маніпуляції з об'єктами ядра.