По данным Avast, ее активно использовали северокорейские хакеры, связанные с группировкой Lazarus. Уязвимость была связана с драйвером appid.sys в утилите AppLocker.

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Почему это было опасно?

Использование этого недостатка позволяло злоумышленникам с системным доступом повысить свои привилегии до уровня SYSTEM без необходимости какого-либо взаимодействия с жертвой. Эта уязвимость влияла на устройства под управлением различных версий Windows, включая Windows 11, Windows 10, Windows Server 2022 и Windows Server 2019.

В Avast объяснили, что для использования CVE-2024-21338 злоумышленникам нужно было авторизоваться в системе, а затем запустить специально созданное приложение, предназначенное для использования уязвимости и получения контроля над устройством.

Несмотря на то, что патч был выпущен в середине прошлого месяца, Microsoft обновила свою страницу поддержки лишь несколько дней назад, чтобы подтвердить факт использования уязвимости хакерами.

Согласно выводам Avast, группа Lazarus использовала эту уязвимость по меньшей мере с августа прошлого года. Эксплуатация ошибки позволила злоумышленникам получить привилегии на уровне ядра и деактивировать защитные механизмы на скомпрометированных системах. Впоследствии они незаметно внедряли в пораженные системы руткит FudModule, который позволял им проводить различные манипуляции с объектами ядра.