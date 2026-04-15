Microsoft закриває Surface Hub – великі сенсорні дисплеї більше не випускатимуть

Microsoft припиняє розвиток і виробництво Surface Hub – великих сенсорних дисплеїв для офісів. Попри кілька поколінь пристрою, він не став масовим через високу ціну та зміну формату роботи.

Компанія Microsoft вирішила згорнути лінійку Surface Hub – великих сенсорних дисплеїв для спільної роботи в офісах. За даними джерел, компанія не планує випускати нову версію Surface Hub 4, а виробництво останньої моделі вже припинено. Про це пише Techradar.

Чому Microsoft відмовилась від Surface Hub?

Surface Hub вперше представили у 2015 році як інструмент для підвищення продуктивності команд. Пристрій являв собою великий інтерактивний екран, який можна було переміщувати офісом і використовувати для презентацій, відеозв’язку та спільної роботи.

Останнє покоління – Surface Hub 3, яке вийшло у 2023 році, пропонувалося у версіях із діагоналлю 50 і 85 дюймів. Вартість стартувала приблизно від 8000 доларів за меншу модель і сягала близько 20000 доларів за більшу, що робило пристрій доступним переважно для великих компаній.

Попри інноваційність, продукт не здобув широкої популярності. Однією з причин стала висока ціна, а також зміни у форматі роботи – зокрема перехід до гібридних і віддалених моделей, де потреба у великих офісних дисплеях зменшилась.

Водночас на ринку ще можуть залишатися останні пристрої – як у самої Microsoft, так і у сторонніх ритейлерів. Проте це будуть фінальні партії, після яких продажі фактично завершаться.

Як пише The Verge, при цьому компанія не залишає користувачів без підтримки. Surface Hub 3 отримуватиме оновлення операційної системи та прошивки щонайменше до 2030 року, тож пристрої залишатимуться функціональними ще кілька років.

Однією з особливостей пристрою була модульна конструкція – користувачі могли оновлювати внутрішні компоненти без необхідності замінювати весь екран.

Закриття Surface Hub стало черговим ударом по апаратному напрямку Microsoft. Раніше компанія також була змушена підвищити ціни на деякі пристрої лінійки Surface через глобальний дефіцит компонентів.