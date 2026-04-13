Що буде з Copilot у Windows?

На початку року компанія Microsoft викликала певний оптимізм серед прихильників Windows 11, оголосивши про масштабний план виправлення операційної системи у 2026 році. Окремим пунктом серед обіцянок стояло питання штучного інтелекту: корпорація збиралась переглянути стратегію повсюдного впровадження Copilot і стати більш розважливою у питаннях інтеграції ШІ-функцій, оскільки інтеграція ШІ в усі можливі додатки та функції дуже дратувала користувачів. Проте перші кроки в цьому напрямку, які щойно почали впроваджуватися, свідчать, що компанія була не зовсім щирою, пише Neowin.

Після останнього тестового оновлення у популярному текстовому редакторі "Блокнот" для учасників програми Windows Insider помітили суттєві зміни в оформленні. З інтерфейсу програми повністю зникли згадки про бренд Copilot. Замість звичної кнопки на панелі інструментів тепер розташована іконка для роботи з текстом, яка пропонує все ту ж допомогу на базі штучного інтелекту.

Користувачам, як і раніше, доступні функції переписування, резюмування, зміни тону та форматування контенту. Більше того, у налаштуваннях програми розділ, який раніше називався "Функції ШІ", тепер перейменовано на нейтральні "Розширені функції". Хоча розробники додали можливість повністю вимкнути ці можливості, сама технологія нікуди не зникла.



Так виглядав Copilot у Блокноті / Фото Trusted Reviews

Маскування замість видалення

Такі дії Microsoft спричинили хвилю критики на публічних форумах. Чимало власників комп'ютерів на Windows 11 відчули себе ошуканими, оскільки повірили, що компанія повністю відмовляється від інтеграції штучного інтелекту в систему.

Проте якщо проаналізувати офіційні заяви корпорації, стає зрозуміло, що про повне видалення технологій мова ніколи не йшла. Нова стратегія Microsoft полягає у тому, щоб бути більш "виваженими" щодо місць появи брендингу Copilot та забезпечити реальну корисність функцій. Компанія просто прибирає зайві точки входу, які дратували людей, але зберігає саме ядро технології.

Це не те, чого всі хотіли

Ця ситуація демонструє величезну прірву між реальними бажаннями користувачів та тим, як на них реагує великий техгігант. В інтернеті не вщухають дискусії про так званий "сміттєвий ШІ", який нав'язується в десктопних операційних системах і програмах, але Microsoft не може просто відмовитися від цих функцій, щоб не програти у глобальних технологічних перегонах.

Для компанії видалення згадок про бренд Copilot при збереженні самих можливостей здається розумним компромісом. Проте для значної частини аудиторії таке перейменування виглядає лише як спроба замилити очі.

Зараз Microsoft змушена балансувати на межі між інтересами акціонерів, які вимагають інновацій, та величезною базою користувачів, яким набридло примусове впровадження штучного інтелекту.

Враховуючи поточний стан справ, малоймовірно, що корпорації вдасться повністю "виправити" Windows 11 до 2026 року в тому сенсі, якого очікують люди. Проста зміна назви з Copilot на щось абстрактне не вирішує фундаментального невдоволення користувачів нав'язливими технологіями.

Як пише CNET, поки що ці зміни можна побачити лише в "Блокноті" та лише у тестовій збірці ОС, але, ймовірно, аналогічні будуть з'являтися й у інших програмах. Microsoft вбудувала ШІ в Paint, Office, Teams, Edge та численні інші.